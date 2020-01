M. Chenine, lors de la conférence de l’OCI à Ouagadougou : «L’Algérie connaît des mutations politiques profondes»

Le président de l'APN, Slimane Chenine, a réitéré, hier à Ouagadougou, la volonté du Parlement algérien à contribuer de «manière efficace» à l'action parlementaire commune des Etats membres de l'Organisation de la Coopération Islamique. Lors de la 15e Conférence de l'Union des Assemblées des Etats Membres qui se tient au Burkina Faso, il a ajouté que «la diplomatie parlementaire constitue un outil réel et efficace pour promouvoir l'interaction entre les institutions législatives, soulignant que «nous disposons d'un outil précieux, qui permet de défendre nos causes justes et légitimes, à leur tête la cause palestinienne, d'exprimer notre rejet de toute ingérence étrangère dans nos affaires intérieures, de défendre nos symboles religieux et lieux saints, de protéger les minorités musulmanes opprimées». M. Chenine a souligné la nécessité de participer aux débats autour des défis tels que la pauvreté, la famine, les épidémies, les catastrophes naturelles, le terrorisme et la sécurité régionale et internationale. Il conviendrait également de contribuer à la promotion du potentiel commun en matière de technologies de l'information et de la communication, a-t-il ajouté. Il a relevé que les travaux de cette Conférence se tiennent dans une conjoncture caractérisée par l'accroissement des ingérences étrangères, directes ou indirectes, et par l'aggravation de la menace terroriste et les crimes. Il a averti que le flux des milliers de terroristes étrangers revenant des zones de conflit au Moyen-Orient vers l'Afrique et l'extrême Orient pourrait accentuer les crises sécuritaires dans la Corne de l’Afrique et du Sahel. Il a déploré toutes les sortes d’exaction, de violation, de persécution systématique, de ségrégation, de déplacement forcé et de déportation que subissent les minorités musulmanes à cause de leur appartenance religieuse et ethnique. M. Chenine a condamné l'attaque terroriste qui a ciblé le peuple burkinabé.

M. Chenine a indiqué que l’Algérie pays «connaît des mutations politiques profondes après plus de dix mois du mouvement de protestation pacifique qui a impressionné le monde de par la logique constructive des manifestants, leurs revendications démocratiques, leur maturité politique et leur civisme».

Il a ajouté que le rôle de l'ANP était déterminant dans l'accompagnement du Hirak et la préservation de son caractère pacifique, dans le cadre de la Constitution, en veillant au bon fonctionnement des institutions de l'Etat et à la sécurité des citoyens pour qu’aucune goutte de sang ne soit versée. Le président de l'APN a rappelé que «cet accompagnement s'est traduit par un processus de dialogue qui a abouti à l'organisation, le 12 décembre 2019, des élections présidentielles libres, intègres et transparentes», notant que «ce scrutin constitue un précédent et une référence dans notre histoire politique, car il permet de jeter de solides bases pour l'édification d'un régime républicain fondé sur la légitimité citoyenne». «Ces élections ont abouti à un nouveau contexte politique qui a permis au président de la République, démocratiquement élu, M. Abdelmadjid Tebboune, de lancer des réformes profondes, axées sur la réorganisation du système politique, à travers une révision profonde de la Constitution et du dispositif législatif, aux fins de garantir les droits des citoyens, d'aider à raffermir la stabilité de l'Etat et de promouvoir la performance des institutions», a-t-il dit. «Ces réformes, a-t-il poursuivi, serviront, assurément, l'intérêt général et permettront aux citoyens de bénéficier des retombées du développement humain global, basé sur la distribution équitable des ressources et l'égalité des chances».

M. Chenine a fait savoir que les élections présidentielles du 12 décembre dernier, «et ce qu'elles ont généré comme légitimité démocratique, ont redonné un nouveau souffle à la diplomatie algérienne, soumise à des règles strictes, telles que le respect de la souveraineté, la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, le règlement pacifique des conflits, la politique de bon voisinage, la solidarité humanitaire et le respect de la légalité internationale, notamment le respect du droit des peuples à l'autodétermination, loin de toute manœuvre ou manigance». Concernant la crise en Libye, il a affirmé que l'Algérie «travaille d'arrache-pied pour accompagner les parties libyennes en vue d'engager un dialogue national inclusif visant à mettre fin à la crise actuelle et à l'effusion de sang, à préserver l'unité du peuple libyen et à garantir son droit à vivre dans la sécurité, la stabilité et la prospérité».

Evoquant la cause palestinienne, le président de l'APN a rappelé que le peuple palestinien «continue de subir les actes de violence, l'oppression et la tyrannie de l'entité sioniste raciste, sans aucun respect des dispositions du Droit international». M. Chenine a indiqué que «l'occupation sioniste poursuit sa politique de peuplement et d'expansion, au détriment des territoires et des frontières de la Palestine, et poursuit également ses tentatives d'altérer le statut juridique, spirituel et historique d'El-Qods Al-Charif, profitant ainsi de la complicité flagrante de certaines grandes puissances et de leurs alliés». Il a relevé que «cette situation entrave tout règlement du conflit, à même de garantir le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et à la création d'un Etat indépendant dans les frontières du 4 juin 1967 avec El-Qods Al-Charif pour capitale, cette ville sainte faisant l'objet de tentatives odieuses visant à la vider de son identité islamique». M. Chenine a ajouté qu'«en dépit des atteintes répétées à la sainte Mosquée et l'interdiction faites aux croyants d'y effectuer leurs prières, en violation manifeste de la liberté de culte garantie par les Lois divines et par le Droit international garantissant la liberté de culte, l'entité sioniste ne réussira en aucun cas à répandre la terreur et la peur parmi les musulmans. Nous ne renoncerons jamais à notre revendication du droit au retour des réfugiés». «Il est également de notre devoir, en tant que peuples et Etats islamiques, de renforcer notre solidarité vis-à-vis de nos frères palestiniens sans discrimination aucune, de nous mobiliser pour les protéger contre les actes barbares de l’occupation et sa politique expansionniste et génocidaire. En outre, nous devons défendre la cause palestinienne ainsi que les symboles religieux et civilisationnels du peuple palestinien au sein de toutes les Unions parlementaires, tant régionales qu’internationales, et également à travers nos activités parlementaires bilatérales», a-t-il dit. Il a indiqué que «l'Algérie, qui a arraché son indépendance au prix de grands sacrifices et suite à une épopée révolutionnaire unique dans l'histoire de l’humanité, réaffirme son soutien indéfectible à la cause palestinienne», soulignant que «par conséquent, l'Algérie «appuie tout processus crédible à même d'aboutir à l'instauration d'un Etat palestinien souverain avec El-Qods Al-Charif pour capitale. Nous demeurerons, en tant que parlementaires algériens, constamment mobilisés pour la défense des droits légitimes des Palestiniens jusqu'à la libération de la Palestine et d'El-Qods».