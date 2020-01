Politique institutionnelle, relance économique, action diplomatique : Le changement amorcé

Un nouveau modèle de gouvernance est mis en œuvre, sous l’impulsion du Président Abdelmadjid Tebboune. Le changement est bel et bien amorcé, et celui-ci est perceptible à travers une série de mutations favorablement accueillies par l’opinion et bénéficiant de l’adhésion des experts, analystes politiques et universitaires. Trois aspects phare distinguent ce processus.

Le premier se rapporte à cette action de diplomatie réaliste qui honore l’Algérie dans les fora internationaux, où elle est très active en matière de promotion des valeurs de paix, de stabilité et de défense des causes justes. Le second porte sur la redynamisation de l’activité institutionnelle selon une logique visant à rétablir la relation de confiance avec la base citoyenne et tendant à concrétiser, dans les meilleurs délais, les engagements de M. Tebboune. Le troisième aspect a trait à la ferme volonté de relancer l’économie en favorisant l’émergence de start-up compétitives et créatrices de richesse et d’emploi.

Un espoir est né du côté des différentes franges de la société de plus en plus en convaincues du caractère judicieux et sain de la gouvernance de la plus haute autorité du pays. Une gouvernance qui fait de la consultation, sa règle de conduite et dans le sillage de laquelle il est prévu la tenue, dans les jours à venir, de rencontres nationales dans différents secteurs, à même de consolider la plateforme du projet de renouveau. Des rencontres qui ont été instruites par le président de la République auprès des ministres de l’Industrie et de l’Agriculture, mais qui vont s’élargir aussi aux responsables locaux du département de l’Intérieur, comme l’a annoncé hier le ministre du secteur, Kamel Beldjoud, lors de la cérémonie d’installation du nouveau wali d’Annaba. De telles initiatives confortent l’ambition de provoquer une réelle rupture avec les pratiques du passé, à commencer par la fin de la pensée unilatérale dans la prise des décisions engageant l’avenir du pays et son peuple. Le projet de changement que prône le Président Tebboune priorise en outre l’optimisation de la prise en charge des couches défavorisées par l’État. En la matière, l’exonération de toutes impositions des salaires de moins de 30.000 DA sera décrétée dans le cadre de la prochaine loi de finances complémentaire. Ceci en sus de la prise très prochainement d’autres mesures d’un impact certain en termes d’amélioration de leur pouvoir d’achat.



Retour en force de l’Algérie sur la scène internationale



À l’évidence, la vision du président de la République en matière de bonne gouvernance repose sur le principe de bâtir une Algérie politiquement stable, économiquement forte et très active sur la scène internationale. Concernant ce dernier aspect, le rôle pivot qu’assure l’Algérie sur le plan régional vient de confirmer son implication dans la résolution de la crise libyenne en faisant valoir la nécessité d’un processus de dialogue entre les parties protagonistes de ce pays voisin, loin de toute forme d’ingérence. «Il y a eu globalement consensus sur la proposition de l’Algérie qui est un pays connu pour son équidistance», avait indiqué le Président Tebboune, lors de la rencontre, la semaine dernière, avec une délégation de responsables de médias publics et privés. Il rappelle, à cette occasion, que l’Algérie a une bonne expérience dans la conduite des médiations et elle en a fait profiter plusieurs pays sans aucun autre objectif que la préservation de la paix et de la sécurité. «C’est pour nous une tradition depuis 1962, nous agissons pour l’apaisement des tensions entre les peuples et les pays», avait encore indiqué M. Tebboune. La récente visite du président turc, M. Erdogan, a été l’occasion pour ce dernier d’affirmer l’adhésion de son pays à la proposition algérienne concernant la Libye. Ce pays voisin a pu ainsi éviter le pire des scénarios, grâce aux efforts de la communauté internationale dans le sillage desquels la diplomatie algérienne s’est nettement distinguée.

Karim Aoudia