Management stratégique : formation pour 4.350 gestionnaires

L’Institut national de l’enseignement et de la formation professionnels de Bir Khadem lancera aujourd’hui une formation sur le management stratégique et opérationnel, démarche qualité et démarche projet, la planification, et l’évaluation, et enfin le projet d’établissement et le plan qualité. La formation concerne 4350 gestionnaires et formateurs qui bénéficieront de formations pédagogiques d’une durée de 54 heures. Acette occasion, une journée d’étude sera organisée afin d’expliquer et de sensibiliser sur les avantages que peut procurer une gestion dans cadre de références de valeurs du projet d’établissement, a-t-on appris auprès du ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels. C’est une première expérience pour le secteur, lancée au niveau de quelques centres de formation avant de la généraliser à travers tout le réseau d’ingénierie et de formation. p+lus de 300.000 diplômés sortent chaque année de la formation professionnelle. La bonne gestion des capacités de formation est importante, d’autant plus que le projet d’établissements permettrait de faire valoir les spécificités en matière de formation pour chaque établissement, il donnera aussi la volonté nécessaire au personnel afin d’améliorer la gestion, l’accueil, et la prise en charge des jeunes en formation, mais aussi de leurs permettre un accès a une qualité meilleure de la formation dispensée. Pour le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels «le projet d’établissement est le cadre de référence de l’action des professionnels. Il définit les missions les orientations et les valeurs sur lesquelles les professionnels vont s’appuyer dans leurs actions quotidiennes». Au-delà des responsabilités juridiques et financières, des Contraintes et des obligations légales, la direction a également une responsabilité morale à l'égard des jeunes accueillis dans les établissements de la formation professionnelle. Il faut savoir également que le projet d’établissement est avant tout un guide, afin de réduire le temps de l’action dans le processus de gestion. Cela passe nécessairement par l’implication et la contribution du personnel, à travers un consensus, fruit du travail du comité de pilotage pluri-professionnel qui œuvre à valider le travail déjà fait, dans un cadre d’objectifs quantifiés et programmés. C’est un concept qui donne la possibilité de gérer collectivement et de s’orienter vers la qualité, qui permet un service public de formation plus adaptés aux besoins des jeunes et une qualité de formation meilleure.

M. M.