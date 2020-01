Formation professionnelle : 404 nouvelles spécialités

A quelques semaines de la rentrée de la formation professionnelle, le 23 février prochain, les préparatifs se poursuivent au niveau des différents centres et instituts relevant du secteur. Pas moins de 1.300 structures sont concernés. La formation y assurée par un encadrement pédagogique constitué de 2.000 formateurs. Le secteur prévoit dans cette optique, d’assurer quelque 350.000 postes et 83.215 lits dans les internats alors que le secteur privé, fort de 760 établissements, offre 52.000 postes de formation. «1.329 établissements ouvriront leurs portes le 23 février prochain, date de la rentrée, considérée comme aussi importante que celle de septembre. C’est une deuxième chance pour ceux qui n’ont pas pu s’inscrire en septembre», a affirmé le responsable communication au ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels. Les inscriptions pour cette rentrée se déroulent du 5 janvier au 15 février, sur le site web du ministère (www.mfep.gov.dz) et dans les établissements de formation professionnelle. Le ministère a organisera du 16 au 18 février, les journées de sélection et d'orientation.

Une opération qui a pour objectif de permettre à un maximum de jeunes stagiaires de sélectionner et choisir leurs spécialités de prédilection. Parmi les nouvelles spécialités, M. Sofiane Tissera citera le bâtiment, la transformation laitière, le certificat d'aptitude professionnelleen fromagerie, le BTS en énergies renouvelables et en arboriculture fruitière, ou encore l’option du palmier-dattier.

L’élaboration de la nomenclature des spécialités et métiers, dont la dernière version a été actualisées en 2017 et comporte 478 spécialités dans 23 branches professionnelles, «s’est faite en partenariat avec le secteur économique, qui a exprimé ses besoins en matière de main-d’œuvre qualifiée, cette dynamique de partenariat a permis l’enrichissement de la nomenclature de plus d’une cinquantaine de spécialités, elles sont les plus demandées, puisque elles débouchent à la fin du cursus de formation à un poste d’emploi», a-t-il expliqué. Aussi, le secteur de la Formation et de l’Enseignement professionnels œuvre a préparer les encadreurs et formateurs, les programmes pédagogiques, et les équipements technico-pédagogiques. «Pour cette session de février, pas moins de 404 spécialités ont été programmées pour les formations diplômantes, et une centaine au profit de la formation initiale», a ajouté M. Tissera.

Il y a cinq niveaux de formation, le plus important est sans doute le brevet de technicien supérieur, BTS, qui est assurée par des instituts nationaux spécialisés, au nombre de 201 répartis sur tout le territoire national, avec une capacité de 60.300 postes pédagogiques. Les quatre autres niveaux sont dispensés au niveau des 907 centres de formation professionnelle et d’apprentissage. Leur capacité est estimée pour l’année en cours à 250.000 postes de formation. Le secteur offre aussi un autre cursus de formation. Il s’agit de l’enseignement professionnel qui est dispensé de manière parallèle au cursus classique de l’enseignement secondaire. Le stagiaire qui réussit son passage au lycée aura le choix entre poursuivre son enseignement dans le système classique ou aller vers l’enseignement professionnel. L’enseignement professionnel est sanctionné par deux brevets. Le premier: le BEP, équivalent au Baccalauréat, est sanctionné après trois années d’enseignement. Le deuxième : le BEPS , voit l’élève poursuivre ses études pendant deux autres années.

Il est classé au-dessus du niveau de la 2e année universitaire. Ce cursus est enseigné au niveau de 17 instituts de l’enseignement professionnel.

Mohamed Mendaci