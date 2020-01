Ports algériens : Le volume des marchandises traitées augmente de 1%

Les dix entreprises portuaires relevant du Groupe Serport ont enregistré une légère progression du trafic global de marchandises de 1% en 2019, pour atteindre 120 millions de tonnes contre 119 millions de tonnes en 2018, a indiqué mercredi Serport dans un communiqué.

Le volume de marchandises exportées depuis les dix ports commerciaux algériens s’est élevé à 75,6 millions de tonnes d’exportation équivalant, soit 63 % du trafic global traité en 2019, selon la même source. Serport a relevé dans son bilan des activités des évolutions "significatives" en matière de trafic global au niveau du port de DjenDjen (+32%), port d’Oran (+10%), port d’Annaba (+ 5%), et le port d’Alger (+2%).

Concernant les hydrocarbures, le bilan souligne que ce segment principalement traité au niveau des ports d’Arzew, Skikda et Bejaia, représente toujours une part prépondérante du trafic national global avec 75,1 millions de tonnes en 2019 soit le même niveau que 2018.

Quant aux marchandises hors hydrocarbures, elles ont enregistré une croissance de 4%, avec 44,8 millions de tonnes en 2019, contre 43 millions de tonnes en 2018.

D’après le même bilan, le trafic conteneurs, import-export, a enregistré une légère baisse, de l’ordre de 5%, passant de 2.286.959 millions TEU (Twenty feet Equivalent Unit) à 2.181.411 millions TEU.

S’agissant du trafic des voyageurs, il a augmenté de 2 % par rapport à 2018 passant de 761.869 voyageurs en à 775.416 voyageurs en 2019, ce qui représente une évolution de 35 % par rapport à 2015 (504.200 voyageurs).

Toutefois, le trafic des voyageurs actuel reste en dessous des capacités d’accueil nationales en particulier au niveau des gares maritimes d’Alger, de Bejaia et autre port nationaux, constate Serport. Pour les séjours moyens en rade, les navires marchands ont connu une baisse durant 2019, en dépit de l’augmentation du volume de trafic de marchandises.