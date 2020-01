Confédération algérienne du patronat : Adhésion à la visIon économique de l’état

«Toutes les conditions nécessaires sont réunies pour faire face aux problèmes économiques et relever le défi du renouveau», a déclaré le président de la Confédération algérienne du patronat, Boualem M’Rakach.

S’exprimant, hier, en marge de la tenue de la réunion du bureau exécutif national de la CAP, M. M’Rakach a salué les décisions prises par le président de la République pour la relance d'une économie nationale génératrice de richesse et d'emploi, et a affirmé que son organisation se tient engagée, à participer activement à l’élaboration de la nouvelle Constitution ainsi que toutes les réformes économiques et sociales nécessaires à l’émergence de la nouvelle République forte et prospère. M. M’rakach estime qu’il faut «prendre une décision pour un changement radical des méthodes, «on était les premiers à dénoncer la mafia politico-financière qui bloque l’économie nationale », réaffirmant que la CAP est une organisation nationaliste qui a défendu et défend toujours l’économie nationale. Il a appelé, dans ce sens, les pouvoirs publics à mettre en place les conditions nécessaires favorables à l’émergence de l’entreprise comme acteur majeur du développement. Il a, insisté, ensuite, sur le rôle de l'entreprise notamment les PME/PMI dans le développement de l'Economie nationale «c’est les petites entreprises qui font les grandes économies du monde entier et elles participent à 70% dans le développement des pays», a-t-il dit. Le président de la CAP a insisté sur l’impératif de la mise en place d’une stratégie nationale de développement de l’exportation, car, selon lui, elle est la clé de réussite de toute démarche visant à pénétrer les marchés internationaux et assurer des débouchés au produit national. «Nous avons pas moins de 120.000 travailleurs en chômage technique dont la majorité exerçait dans la filière agroalimentaire », a-t-il regretté. Le développement de l’exportation «ne peut se réaliser dans la précipitation ou l’improvisation, mais doit être pensé en termes de vision stratégique globale», c’est dans ce sens qu’il a annoncé la création d’une création d'une instance paritaire composée d'experts qui sera chargée d'identifier les priorités de chaque secteur économique et qui veillera à l'application rigoureuse de la loi. «L’adoption d’une loi ou la prise d’une mesure réglementaire ne produit des effets que si elle est effectivement appliquée», a-t-il indiqué. L’Etat doit réfléchir à des mécanismes plus efficaces dans le domaine de l'exportation de la production nationale. Faisant remarquer que jusqu'à 30% de la surproduction des produits agricoles tels que la tomate sont jetés à la poubelle. «Il faut en finir avec l'importation des produits dont on n'a pas besoin». Par ailleurs, il a rappelé que la CAP a, déjà, proposé une stratégie pour le développement durable et productif en Algérie et propose six secteurs à réformer en priorité : éducation nationale, industries propres, productives et exportatrices, énergies renouvelables, services et technologies vertes de l’environnement et de la santé, le tourisme et enfin, une activité minière en harmonie avec l’écologie. M. M’rakach a affiché la disponibilité pleine et entière de la CAP à contribuer efficacement dans le processus enclenché pour l’édifice d’une nouvelle République basée sur l’égalité et la transparence «nous avons des propositions à émettre aux autorités concernées pour booster le développement de l’économie nationale», a-t-il dit. Evoquant le Hirak, il dira que le mouvement populaire à débloqué la situation et a donné une vision plus claire de l'avenir de l'Algérie.

Sarah Benali Cherif