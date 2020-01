Développement des exportations industrielles : Une foire internationale de la production à Alger proposée par l’Union arabe

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, et le ministre délégué du Commerce extérieur, Aissa Bekkai, ont rencontré, mardi, le secrétaire général de l'Union arabe pour le développement des exportations industrielles, l'ambassadeur Abdelmoniem Mohamed Mahmoud, avec lequel ils ont examiné la proposition d'organiser une foire internationale en Algérie, a indiqué un communiqué du ministère. Après avoir passé en revue nombre de dossiers économiques intéressant les deux parties, l'ambassadeur Mohamed Mahmoud a mis en avant l'importance d'organiser cette manifestation qui réunira des exposants et des hommes d'affaires des quatre coins du monde.

Il a indiqué, à cet égard, que l'Union arabe détenait une «expérience avérée et un important réseau de relation en la matière, permettant aux hommes d'affaires, aux opérateurs économiques algériens et leurs homologues étrangers d'établir de nouveaux partenariats». Pour sa part, M. Rezig a accueilli favorablement la proposition, affirmant la disposition de son département ministériel à accompagner tout initiative ou projet à même d'apporter un plus à l'économie algérienne, promouvoir le produit national et ouvrir de nouveaux domaines de partenariat.

Dans le même cadre, M. Rezig a mis en exergue le rôle stratégique de l'Algérie sur le plan économique, notamment dans la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et la Grande zone arabe de libre-échange (GZALE), devenant ainsi une destination favorite des investisseurs du monde entier.