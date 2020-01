Impact du coronavirus sur les prix du baril : Vers l’avancement de la réunion de l’OPEP à février

À quel point l'épidémie de coronavirus pèse sur la demande en pétrole dans le monde ? Relevant l’impact ressenti sur les prix qui ont atteint, lundi, leur plus bas niveau depuis fin octobre, Mohamed Arkab, ministre de l’Énergie, a fait part hier de la «forte possibilité d’avancer à février la réunion d’évaluation Opep - non-Opep, prévue début mars».

S’exprimant, en marge d’une journée d’information sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives et des équipements associés, organisée par le Commissariat à l’Énergie atomique, le ministre précise que l’Algérie, qui prend la présidence tournante de l’Opep pour 2020, «a multiplié, durant ces dernières 48 heures, ses contacts et concertations, qui se poursuivent, avec d’autres pays, pour veiller à assurer et à maintenir l’équilibre du marché». Et d’ajouter : «Il n’y pas d’impact considérable sur la demande en or noir.» Abondant dans ce sens, Arkab annonce que des mesures seront prises très prochainement, affirmant, à propos du prolongement du délais de réduction de la production, que «tout est possible».

D’autre part, le ministre s’est dit optimiste quant à la maîtrise de l’épidémie, mettant en avant le développement technologique très poussé de la Chine. Quant à l’impact de la réduction de la production en Libye, Arkab précise que «la Libye a toujours été hors cadre de l’accord Opep et non-Opep», et rappelle la détermination du Président Tebboune à aboutir au règlement pacifique du conflit libyen. Selon des chiffres de la Compagnie nationale de pétrole (NOC), cités par des médias, la production de pétrole a chuté de 75%% en Libye en raison du blocage des terminaux pétroliers depuis le 18 janvier, passant de plus de 1,2 million à un peu plus de 320.000 barils par jour. Sur le gaz de schiste, le ministre de l’Énergie indique que les «explications du Président étaient on ne peut plus claires, et nous appliquerons à la lettre son programme». Enchaînant, il explique que lors de la prochaine présentation du plan de travail du gouvernement, le ministère de l’Énergie s’attellera, entre autres, sur la multiplication de l’utilisation des énergies renouvelables, avec des objectifs précis vers une transition et efficacité énergétiques, ainsi que le renforcement des acquis enregistrés en matière de la production en hydrocarbures.

Dans un autre registre, le ministre a, dans son allocution, mis l’accent sur l’importance de sensibiliser les utilisateurs des sources radioactives sur les aspects réglementaires et techniques pour la prise en charge effective des exigences de sûreté radiologique et de sécurité relatives à la détention, l’utilisation, le transport et l’entreposage des sources radioactives.



Mise en place d’une Autorité de la sûreté nucléaire



M. Arkab a rappelé que la réglementation régissant les activités dans ce domaine a été renforcée par la promulgation de la loi 19-05 du 17 juillet 2019 portant activités radioactives. Ce texte, précise-t-il, «prévoit la mise en place d’une Autorité de la sûreté nucléaire». De la journée tenue par le Comena, le ministre affirme qu’elle sera suivie par d’autres, et ce à travers le territoire national, appelant à renforcer l’application des dispositions réglementaires, administratives, organisationnelles et techniques. Le ministre souligne, dans cette optique, que les dispositions des instruments internationaux régissant la sécurité nucléaire, notamment la Convention sur la protection physique des matières et des installations nucléaires et la Convention sur la répression des actes de terrorisme nucléaire, auxquels l’Algérie est partie, «ont été transposés dans notre législation et réglementation».

Dans son intervention, le ministre met en avant l’importance de la formation des personnels dûment qualifiés, notamment dans le secteur industriel, pour qu’ils puissent s’acquitter des tâches essentielles en matière de sûreté et de sécurité.

Pour sa part, Abdelhamid Mellah, premier responsable du Comena, a relevé la nécessité d’atteindre une sûreté et une sécurité optimales quant à l’usage des sources radioactives, qui passe par un meilleur cadre organisationnel du contrôle.

Fouad Irnatene