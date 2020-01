Sûreté nationale : projet de mise en place d’un système de prévention routière

Ce projet, élaboré par des ingénieurs et techniciens de la Sûreté nationale, a été transmis au ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, ainsi qu’aux organismes internationaux, a indiqué le DSP, lors de la présentation du bilan des activités de sa direction durant l’année 2019. Ce projet consiste en un système électronique qui regroupe des fiches d’informations détaillées sur l’accident et sa nature, le conducteur, la date de la détention de son permis, le type du permis de conduire, le type du véhicule, l’âge et le sexe de la victime. «Cette fiche sera remplie par l’enquêteur. Ce système permettra d’avoir une base de données alors qu’actuellement on se base uniquement sur des statistiques. L’objectif est de remédier à la situation scientifiquement», a assuré l’officier supérieur. Dans ce système, le commandement de la Sûreté nationale a formulé une série de recommandations, dont l’entretien du réseau routier, la réhabilitation urbaine, l’investissement dans le transport collectif public et privé. M. Naili a expliqué que la résolution du problème des embouteillages dans la capitale nécessite la réalisation de nouvelles infrastructures routières qui répondent aux besoins. «La rocade Sud a été conçue pour la circulation de 50.000 véhicules, alors qu’activement, on enregistre près de 500.000 véhicules. Nous veillons à la modernisation et au développement des applications», a-t-il souligné.



Des ressortissants étrangers interpellés lors des marches populaires



Le DSP a assuré, en outre, que la lutte contre la délinquance routière «est l’une des priorités majeures de la Sûreté nationale», mettant en avant les efforts déployés sur le terrain qui ont abouti à une baisse significative des accidents mortels de près de 3%. «Nous avons enregistré 15.992 accidents de la circulation ayant causé le décès de 676 personnes et des blessures à 19.151 autres. Une étude de la police a fait ressortir que les conducteurs âgés de moins de 40 ans sont impliqués dans 66, 22% accidents.» Selon la même enquête, les deux-roues sont à l’origine de 20% des accidents, alors qu’ils ne représentent juste 4% du parc national automobile. Sur ce point, le conférencier a insisté sur la révision du système de la formation. Le DSP a plaidé pour l’anticipation et la sensibilisation dans la lutte contre ce fléau, appelant ses éléments à la souplesse et au dialogue avec les usagers de la route impliqués dans des infractions minimes. «Il faut savoir que notre objectif n’est pas d’établir des procès-verbaux et le retrait d’un grand nombre de permis de conduire, mais d’instaurer la culture de la prévention routière chez le conducteur», a-t-il indiqué. «Une politique nationale de sécurité routière est en cours d’élaboration par les pouvoirs publics. Elle sera mise en œuvre, notamment avec la mise en place de la délégation nationale de la sécurité routière et l’observatoire national, qui va regrouper les acteurs dans ce domaine, ainsi que la réalisation des centres de régularisation de la circulation routière», a répondu le DSP à une question sur les mesures prises pour endiguer la délinquance routière. Évoquant le maintien de l’ordre durant l’année 2019, marquée par les marches populaires pour le changement, le Contrôleur Aissa Naili a tenu à préciser que «les services de police ont assuré la protection et l’accompagnement du Hirak, avec professionnalisme», signalant qu’il a été procédé à l’arrestation d’individus qui se sont infiltrés parmi les manifestants. «Les agressions mises en échec démontrent les efforts fournis par les policiers pour garantir la sécurité des personnes et des biens. La mission des services de police est importante dans le maintien du caractère pacifique du Hirak. Les policiers ont acquis une grande expérience. La gestion du mouvement populaire est une valeur ajoutée», a-t-il assuré. Il a également félicité, à l’occasion, les citoyens, pour la préservation du caractère pacifique des marches. S’agissant des ressortissants étrangers interpellés, lors de ces marches, le DSP a indiqué que ses services ont arrêtés 223 étrangers de différentes nationalités, dont la majorité a été relâchée suite à un examen de situation. «Ils ont voulu y assister par curiosité, impressionnés par le caractère pacifique et le port du drapeau national et l’unité populaire, alors que 24 ont été expulsés, dans le cadre de l’application des lois de la République, et 10 autres poursuivis par la justice, au même titre que les autres citoyens», a-t-il assuré.



Des experts en explosifs pour la sécurisation du Hirak



Toujours dans le cadre de la protection des manifestants et la sécurisation du Hirak, la Direction de la sécurité publique a mobilisé, dans le cadre du maintien de l’ordre, le service central des activités et techniques des explosifs, afin de déjouer toute tentative d’attentat terroriste à l’explosif. Sur le terrain, les éléments ont procédé au contrôle de 27. 000 lieux, 19.887 véhicules et 139 objets suspects dans 460.726 interventions, avec une hausse de près de 29% par rapport à l’année 2018. En chiffres, les services de police ont mené 176.630 opérations relatives au maintien de l’ordre, soit un total de 2.742.683 contrôles et identifications, qui se sont soldées par 25.743 interventions. «La sécurisation, notamment des matchs, est l’une des missions principales des unités du maintien de l’ordre. Une baisse sensible a été enregistrée en 2019, où 173 incidents sportifs ont été constatés. Lors des interventions, 1.327 supporters ont été interpellés, parmi eux 209 mineurs», a-t-il encore fait savoir. En effet, 1.785 matchs, qui ont vu la présence de plus de 4 millions de supporters, ont été sécurisés par les services de police sans incident majeur. Outre la protection des personnes et des biens, et la lutte contre la délinquance urbaine sous toutes ses formes, le Contrôleur de police Aissa Naili a assuré que l’institution de la police assure l’accompagnement des efforts des pouvoirs publics dans le développement socioéconomique, à travers notamment la lutte contre le marché informel et la préservation de l’image de l’Algérie comme pays stable, par la sécurisation des infrastructures publiques et diplomatiques, cela en assurant un service public de qualité.

Neila Benrahal