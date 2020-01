L’héroïne, de Cherif Aggoune, projeté au CNCA : Séquence d’une nuit d’horreur

Le ciné-club du Centre national du cinéma algérien a projeté, samedi, le film «L’Héroïne» de Chérif Aggoune en présence d’un public venu nombreux, de Bachir Youcef Sehairi, secrétaire d'Etat chargé de l'Industrie cinématographique, des cinéastes Ahmed Rachedi, Larbi Lakehal, Said Mehdaoui, Rahim Lalaoui et des comédiens Ahmed Benaissa, Laid Djelloul et Abdenour Chelouche. Ses amis et collègues ont été invité à dire quelques mots sur l’artiste et le cinéaste. Si son frère Abdellah n’a pu aller au-delà de la déclaration qu’il est difficile d’évoquer Cherif mon frère, mon ami au passé, les cinéastes et amis ont rappelé son militantisme, son sens du partage, sa passion pour le cinéma et son amour de la vie.

«L’Héroïne» est un film consacré à la décennie noire, un long-métrage qui interroge notre mémoire meurtrie et notre passé secoué par les affres et les horreurs du terrorisme.

Comment raconter cette terrible tragédie si ce n’est évoquer cette terrible épreuve avec beaucoup de sérénité et de sobriété. Il s’agit d’abord de raconter une histoire de cette horrible séquence d’horreur, et cela ne pouvait se concrétiser qu’avec le récit romancé d’un fait véridique qui s’est déroulé durant les années 90 non loin d’Alger, du côté de ce que nous appelions alors le triangle de la mort.

Une famille de propriétaire terrien mène une vie paisible avant que le drame ne frappe à sa porte à la faveur de la violence terroriste. Le mari de Houria, l’héroïne, est assassiné au cours d’une embuscade. Quelques jours après, les terroristes s’engouffrent dans la maison de Houria et achèvent lâchement les autres membres de la famille, tout en kidnappant deux femmes. Houria et ses deux enfants échappent miraculeusement à cette tuerie. L’héroïne décide alors de s’installer à Alger et de travailler pour subvenir aux besoins de sa petite famille.

Cherif Aggoune a réussi à restituer cette atmosphère pesante de l’angoisse et de la terreur subies par la population des villages de la Mitidja. Il s’était imposé une règle de base, à savoir mener à bon terme le récit et maintenir en haleine le spectateur avec des séquences encore vivaces de la violence terroriste. Pour ce faire, Cherif Aggoune a filmé de manière conventionnelle, avec un bon choix des échelles de plan, de ses axes. Les victimes, dont notamment Houria, sont filmées en plongée. Dans les moments choisis de pauses émotionnelles, le réalisateur filme en travelling les toits rassurants des maisons et il multiplie ses plans à chaque fois qu’il ressent la nécessité de baisser d’un cran l’attention du spectateur. Cherif Aggoune ne pouvait se permettre de finir ce récit sans une note d’espoir. Ainsi, presque toute la deuxième partie du film se focalisera sur la détermination de Houria et de sa rage de surmonter la pente... et elle y arrivera en dépit de toutes les pesanteurs.

Abdelkrim Tazaroute