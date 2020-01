Galerie d’art Ahmed-et-Rabah-Asselah, Exposition collective : «Un rêve, trois regards» : L’imaginaire dans tous ses états

La fondation culturelle Ahmed-et-Rabah-Asselah abrite, en son siège, une exposition picturale de fort belle facture, intitulée «Un rêve, trois regards». Les artistes-peintres Chafa Ouzzani, Djamal Talbi et Mourad Abdellaoui ont signé une trentaine de tableaux contemporains dans un style abstrait, où l’acte de création bat en brèche les certitudes et autorise le rêve.

L’ exposition, qui a débuté le 18 janvier et qui se poursuivra jusqu’au 18 février, donne l’occasion aux férus d’art plastique de partir à la découverte de toiles façonnées par de prometteurs plasticiens, ayant fréquenté les Beaux-arts, exercé le métier d’architecte. De leur travail, on peut percevoir leur conception de l’art, leur état d’âme, leur vécu quotidien. Des artistes imbus de leur sensibilité particulière, background intime, posent, tissent des rêves sur des réalités souvent fantasmées, qui tentent de s’introduire dans un imaginaire pour lui donner corps, de l’expurger de son abstraction par le biais de leur medium de prédilection. Le visiteur est en présence d’expressions plurielles qui trahissent autant d’aspirations et de perceptions. Chafa Ouzzani, architecte de formation, a réuni sous sa houlette deux confrères, en l’occurrence, Mourad Abdellaoui et Djamal Talbi, autour d’un projet commun. L’occasion est propice de découvrir l’irrépressible désir de Mourad Abdellaoui à vouloir s’immerger dans les délices des effluves marins, la faune, les vagues et l’écume. Ses œuvres sont dominées par une gamme grise ou bleutée qui décline vers des tons plus clairs mais toujours froids. Il offre une série de tableaux à travers lesquels, il «revendique» l’évasion. C’est un travail assez ardu mais qui donne l’impression de plaire à cet artiste. Djamal Talbi, élève de l’école des Beaux-arts de Mostaganem, propose de petits formats lumineux, dans une démarche abstraite, qui interrogent l’espace, le temps et les symboles par une superposition de formes et de couleurs en aquarelle, avec une palette plus colorée et une orientation géométrique plus accentuée. Il se base dans son travail sur l’inspiration et l’instantanéité du moment. Le peintre a décidé de faire de son art un métier. Peindre est un besoin impérieux pour lui. Une façon de vivre qui s’impose face à d’insurmontables murs d’incompréhension et d’indifférence. Il a choisi la penture acrylique, car elle répond à son style nerveux et frénétique, dont la matière, la forme et les teintes constituent la vérité d’un monde meilleur. Il enracine ses toiles en autant de fragrances qui plongent dans le fertile terreau de l’altier Djurdjura. Chafa Ouzzani opte pour une plastique plus conforme à son style et à son univers. Il utilise l’acrylique, en avouant sa passion pour l’architecture et l’archi-penture, d’ailleurs nettement visibles à travers des schémas de villes et de villages kabyles. Il traite de la liberté, de l’imaginaire, où la rigueur de la géométrie côtoie le symbole, comme la main de Fatma. Il a adopté un style abstrait depuis une décennie. L’opportunité est saisie pour soulever les multiples et lancinants problèmes qui se dressent devant l’artiste-peintre. A commencer par un marché embryonnaire, pour ne pas dire invisible. Les pouvoirs publics ont beau promettre, mais leur implication à soutenir une vocation, à l’encourager, que seule la volonté des artistes, quand elle ne s’émousse pas, maintient vaille que vaille. L’on se désole que les institutions culturelles, les entreprises, pour d’obscures raisons, tournent le dos à cet art et à ceux qui persistent à le vivre avec passion. Heureusement que les réseaux sociaux pallient à cette carence.

Notons qu’un pianiste français, Jean Pierre Stora, a fait des lectures musicales en s’inspirant des toiles de ces plasticiens. La poétesse Geneviève Guevara a composé des poèmes sur des toiles de Djamal Talbi. Quand la peinture fait bon ménage avec la poésie et la musique, l’on ne peut que s’en réjouir.



Mohamed Bouraib