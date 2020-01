Nouvelles de Constantine, Bilan annuel de la gendarmerie : La criminalité en baisse

Page animée par Issam Bouleksibat

«Le taux de criminalité a baissé en 2019», a déclaré, hier, le colonel Mohamed El-Badi Hadar, commandant du groupement de gendarmerie de Constantine, lors d’une conférence de presse animée au siège de cette institution, situé sur le plateau de Mansourah.

À ce titre, l’orateur a indiqué que l’année écoulée a vu les affaires de crime traitées baisser de 12,05 %, en précisant la nature de celles-ci, consistant notamment en l’association de malfaiteurs, des vols aggravés et atteintes aux bonnes mœurs. Dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, le colonnel El BadiHadar a révélé la récupération par les services de la gendarmerie de 15 véhicules en provenance du Sahara occidental, dont les documents étaient falsifiés. Il a également fait mention de la saisie de 21.180 bouteilles et canettes de boissons alcoolisées de différentes origines et marques, 63.972 pétards et accessoires

pyrotechniques proscrits et 150 cartouches de cigarettes de marque étrangère. Il est à noter que les délits (vols simples, coups et blessures, rixes sur la voie publique, etc), ont enregistré une certaine hausse estimée à près de 10 %. Concernant le trafic de denrées alimentaires, le commandant de la gendarmerie locale a précisé qu’à la suite du renforcement du dispositif mis en place par ses services, plusieurs réseaux ont été neutralisés, ce qui a conduit à un recul des délits liés à ce trafic de 25 %, comparativement à l’année 2018. Au registre de la sécurité routière, le colonnel a fait part d’une baisse de 1,96 % des accidents par rapport à l’année d’avant, plus particulièrement les accidents corporels mortels, avec 59 enregistrés en 2019 contre 62 en 2018, en la qualifiant de victoire qui dénote les efforts fournis en matière de prévention par la gendarmerie nationale. Dans ce même contexte, il a annoncé le retrait de 21.534 permis de conduire durant l’année écoulée. Une hausse assez remarquable cependant des affaires de stupéfiants (25 %) ressort du bilan, que le colonel Hadar a commenté en ces

termes : « Des informations nous sont parvenues concernant un trafic de psychotropes en cours au niveau de certains établissements scolaires. Cela nous pousse à multiplier les efforts de sensibilisation des élèves, de leurs parents, ainsi que de le système éducatif afin de combattre ce fléau qui prend des proportions alarmantes ».

--------------------------

Cybercriminalité

Un escroc arrêté



Un individu de 22 ans, impliqué dans des faits d’escroquerie et d’usurpation de fonction et menaces verbales, a été arrêté, ces derniers jours, par les éléments de la 1re Sûreté urbaine de Constantine, a indiqué la cellule de communication et des relations publiques de cette institution. Les policiers ont agi suite à une plainte déposée par l’une des victimes du présumé escroc, lequel, se faisant passer pour un membre des services de sécurité, s’est rendu coupable de harcèlement et de menaces. L’enquête ouverte par les services de la police judiciaire a permis, grâce aux renseignements fournis par la victime et des communications téléphoniques échangées avec le suspect, d’identifier et de localiser rapidement ce dernier, lequel a été appréhendé au niveau de son domicile, sis dans la cité populeuse de Sarkina, sur les hauteurs de la ville, a révélé la même source. La fouille du mis en cause a permis de mettre la main sur trois CV appartenant à de jeunes filles qui, convoquées et interrogées,ont appris aux enquêteurs qu’elles avaient remis les documents, ainsi que des sommes d’argent, à l’individu en question, lequel s’était présenté comme gérant d’une agence de voyages. Au cours de leurs investigations, les policiers apprendront également que le mis en cause exploitait un faux profil Facebook à des fins d’escroquerie, et ce en publiant des annonces de recrutement pour le compte l’agence factice, de même qu’il avait tenté d’escroquer un voyagiste connu de la ville, en se faisant passer pour le propriétaire d’une agence de tourisme se trouvant sur le territoire d’une wilaya voisine, et qu’il avait besoin, pour les besoins de l’ouverture prochaine d’une filiale à Constantine, de CV de candidats en sa possession pour un éventuel recrutement. À la fin des procédures élaborées par les services de la police judiciaire, le mis en cause a été présenté devant le procureur près le tribunal de Ziadia.

--------------------------

Messaoud-Boudjeriou

Opération de réhabilitation du CW 144

Les autorités locales ont lancé, en fin de semaine passée, l’opération de réhabilitation du chemin de wilaya (CW) 144, reliant l’agglomération d’Ouled Boukhalfa à la route nationale (RN) 79, et ce sur une distance de 5 km. Ce projet devrait permettre d’aider au désenclavement de l’une des communes les plus anciennes du pays (1886), mais également, par la faute d’un relief tourmenté et d’un réseau routier dégradé, l’une des localités les plus isolées de la wilaya. Inscrite dans le programme local comprenant la réhabilitation de 11 routes nationales, soit 75 km pour un budget total de 87 milliards de centimes provenant du fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales, ladite opération a été dotée d’une enveloppe budgétaire de 5,5 milliards de centimes. Il convient de signaler qu’une proposition concernant la réhabilitation de certaines voies communales de Messaoud Boudjeriou a été soumise à la tutelle. Par ailleurs, la délégation officielle a inspecté le chantier du pont de Dar El-Ouadi, lequel doit relier la commune à la RN 27 (Constantine-Jijel), et qui connait un taux d’avancement des travaux de 70 %. Sur place, des consignes strictes ont été données quant à l’achèvement dans les délais de cet ouvrage vital pour les habitants d’une région à vocation essentiellement agricole.

Il convient de rappeler dans ce même contexte que la direction locale des travaux publics a lancé, début 2019, deux projets de réhabilitation. Le premier concerne la route menant du lieu-dit El Djedour à Chaâb Erssas, empruntée par de nombreux usagers se rendant notamment à Khroub, en passant par l’université Mentouri ; le second, le CW 47, reliant la forêt de Chettaba et la commune d’Ibn Ziad (anciennement Rouffach), lesquels projets ont été respectivement dotés de 41 et 77 millions de dinars. Par ailleurs, la direction a procédé, au cours de l’année écoulée, à la réalisation de deux passerelles piétonnes au niveau du quartier de Djenane E-Zitoune et de la cité DNC d’Aïn El Bey, situé en face du campus Zerzara, et ce pour un coût de 38 millions

de DA.

--------------------------

Sonelgaz

218 nouveaux transformateurs électriques mis en service

Au total, 218 nouveaux transformateurs électriques de moyenne et de basse tension, ont été mis en service durant l’année 2019 à travers diverses communes de la wilaya de Constantine dans le cadre de l’amélioration de la qualité de service en la matière, a-t-on appris du directeur de la concession de distribution de l’électricité et du gaz, Mohamed Kherchouche. S’exprimant lors d’une conférence de presse organisée pour présenter les activités réalisées par cette société durant l’année 2019, le même responsable a précisé que l’installation des équipements à travers les grands pôles urbains a permis l’amélioration de l’approvisionnement de la population et des nouvelles structures industrielles en énergie électrique. L’opération vise à promouvoir la qualité des prestations de service et ce, dans le cadre du programme annuel tracé par les services de cette société portant raccordement des habitations au réseau électrique à travers l’installation de 107 nouveaux transformateurs électriques à la circonscription administrative d’Ali Mendjeli et 80 autres dans la localité d’El Khroub, a affirmé l'intervenant. L’installation des équipements électriques, a-t-il fait remarquer, a permis de porter le taux de couverture en électricité à 99 %, rappelant que le taux de raccordement au réseau de gaz est estimé à 93 % .

Dans la wilaya de Constantine, le nombre des abonnés aux réseaux d’électricité et du gaz a atteint respectivement 288.000 dont 16.000 nouveaux inscrits en 2019, et plus de 242.000 clients dont 14.622 nouveaux abonnés recensées l’an dernier à travers diverses zones dont la ville Massinissa, la circonscription administrative Ali Mendjeli, Bekira relevant de la commune de Hamma Bouziane, ainsi que Ain Smara, selon les dernières statistiques établies par les responsables de la concession. Aussi, et dans le cadre des efforts visant la modernisation des réseaux électriques, la même source a indiqué qu’une opération portant renouvellement de 22 km de réseaux d’alimentation en gaz naturel et 35 km de câbles électriques, a été réalisée durant l’exercice précédent 2019.*

--------------------------

Transfert illicite de devises

200.000 euros saisis à l’aéroport Mohammed-Boudiaf

Les services des douanes algériennes, en collaboration avec la police des frontières (PAF), viennent de mettre à jour une tentative de transfert illicite de capitaux vers l’étranger. Selon la direction régionale de cette institution, les faits remontent à l’après-midi de mardi dernier, lorsque les agents chargés d’inspecter les bagages des voyageurs ont découvert, collés sur l’envers d’un tapis de prière et cachés par une pièce de toile, 20 liasses de billets équivalant à 200.000 euros (10.000 euros par liasse), que le suspect, originaire d’une wilaya de l’intérieur, s’apprêter à faire passer en Turquie à bord du vol de la Turkish Airlines en direction d’Istanbul qu’il se préparait à prendre. À l’issue des procédures pénales, le mis en cause, qui avait également sur lui 989 euros, a été présenté devant les instances judiciaires territorialement compétentes. Il convient de rappeler que le bilan des activités de l’inspection régionale Est de la police, laquelle comprend 15 wilayas, a fait état de la saisie de 688.000 euros, 22.000 dollars US, en plus d’autres sommes en dirhams émiratis et dinars tunisiens, au cours de l’année 2019, ce qui marque une nette baisse, estimée à 3 millions d’euros, comparativement à l’année d’avant. L’opération la plus importante a été traitée par la PAF de Constantine, avec la saisie, au mois de juillet, de 321.860 euros, et le démantèlement du réseau impliqué dans ce trafic, composé de 44 personnes. Le recul des tentatives de transfert illicite de devises a été expliqué par la neutralisation de la plupart des chefs de réseaux, ce qui a certainement eu un effet dissuasif sur ceux encore en activité. Il est également indéniable que la campagne anti-corruption menée par les autorités publiques depuis le printemps passé a favorisé cette baisse.

--------------------------

Aïn Abid

Réalisation prochaine d’un silo de 200.000 quintaux



La commune de Aïn Abid vient de bénéficier d’un projet de réalisation d’un silo d’une capacité de 200.000 quintaux, a annoncé le Président de l’APC, Abdelali Redouane, ce qui devra contribuer de manière certaine à remédier aux difficultés liées au stockage que connait Constantine en dépit de la réception en juin 2018, au niveau de de la commune du Khroub, distante de 25 km, d’un silo en béton armé d’une capacité de 50.000 tonnes :« Aïn Abid est une commune leader en matière de production céréalière, et nous avons souvent été pénalisés par la rareté d’aires de stockage, le seul réservoir dont nous disposons n’étant plus suffisant », a-t-il affirmé, et de préciser : « Nous avons dû multiplier les interventions, au niveau local, mais également à celui central. Récemment, le gel a été levé sur la construction de silos, et le ministère de l’Agriculture a programmé la réalisation d’une trentaine de réservoirs, dont celui d’Aïn Abid. Pour notre part, l’assiette foncière qui doit accueillir le projet a été désignée, de même que nous disposons de l’enveloppe financière de l’opération ».

Dans ce contexte, il est utile de rappeler que la réalisation de deux silos métallique, d’une capacité de 250.000 quintaux chacun, avait déjà été lancée au mois de septembre passé, et ce respectivement au niveau des communes de Zighoud Youcef et Messaoud Boudjeriou.