Grand angle : L’histoire jugera

En 1982, lors des massacres de Sabra et Chatila au Liban, une palestinienne lançait en direction des dirigeants et peuples un cri de détresse relayait par les médias. «Arabes où êtes vous ?» avait-elle désespérément crié face aux caméras de télévision qui étaient sur place pour couvrir les horreurs et atrocités commises à l’encontre du peuple palestinien. Quarante ans plus tard, cette question sous forme d’interpellation des consciences arabes est toujours d’actualité. Mais elle mérite aussi d’être posée à l’ensemble de la communauté internationale dont la passivité et la duplicité font qu’Israël agit en toute impunité. Car même les rares résolutions prises pour tenter de rétablir les palestiniens dans leur droit légitime, conformément à la légalité internationale, et qui semblaient être un soubresaut d’orgueil face l’arrogance affichée par les israéliens, n’ont jamais été appliquées. L’organisation onusienne a abdiqué devant celui qui se prévaut du soutien et de la protection du plus fort. Mais force est de souligner que jamais encore, jusqu’à l’avènement de l’administration Trump, Israël ne s’est senti aussi puissant. Et pour cause, ce sentiment de puissance a été renforcé par toutes les décisions et mesures prises par le 45e président des Etats-unis en faveur d’Israël. La dernière en date est le plan de paix pour le Moyen-orient. Un plan qui accorde de nombreuses concessions à Israël, ce qui ne pouvait que susciter l’ire et la désapprobation des palestiniens. «Le plan ne passera pas», a déclaré le président Mahmoud Abbas. «Il est impossible pour n'importe quel enfant, arabe ou palestinien, d'accepter de ne pas avoir el-Qods» comme capitale d'un Etat palestinien, a-t-il lancé. Peu après l'allocution du président Trump, l'ONU a souligné qu'elle s'en tenait aux frontières définies en 1967. Mais il est attendu d’elle plus qu’une déclaration. D’autant que le «grand pas vers la paix», annoncé par le locataire de la Maison- Blanche, risque d’être un grand pas vers l’inconnu. Les heurts qui ont éclaté après l’annonce du plan sont peut-être le premier signe de nouvelles tensions entre les palestiniens et les israéliens. Les dirigeants arabes sont également tenus d’empêcher l’exécution du plan américain. Le cri de désespoir lancé par la palestinienne en 1982 n’a pas cessé de retentir, et ce, même si nombreux sont les dirigeants de la Oumma qui continuent de faire la sourde oreille face aux souffrances des palestiniens. En témoigne certaines réactions enregistrées après l’annonce du plan de paix américain.

Nadia K.