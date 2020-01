Brexit : Le Parlement européen coupe le cordon

Le Parlement européen vote mercredi pour ratifier le traité de retrait sur les modalités du divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, dernière étape majeure pour parachever le Brexit, deux jours avant la sortie des Britanniques. Le vote historique est prévu vers 18H00 (17H00 GMT) après un débat de deux heures où chacun pourra prendre la parole. Le scrutin ne durera que quelques minutes et devrait se conclure sans surprise par le feu vert du Parlement, à la majorité simple des voix exprimées. «C'est une blessure pour nous», a commenté le président du Parlement européen David Sassoli dans un entretien à CNN, à la veille de cette journée particulière.

«Mais nous devons respecter la volonté des citoyens britanniques». Le représentant du Royaume-Uni auprès de l'UE, Tim Barrow, a de son côté déposé mercredi matin au Conseil européen le document officiel montrant que Londres a rempli toutes ses obligations légales pour sortir de l'UE. La toute dernière étape sera l'adoption par procédure écrite jeudi du traité par le Conseil (les Etats membres). Après 47 ans d'une relation souvent difficile, le Brexit sera effectif vendredi à 23H00 GMT. Il y a une semaine, la commission parlementaire chargée du dossier a recommandé un vote en faveur de l'accord, à une très large majorité. Sur les 26 membres, seuls trois s'y sont opposés, des élus britanniques issus du parti travailliste, des LibDem et du parti national écossais (SNP). Le vote de mercredi scelle le départ des députés britanniques, sans que l'UE ne sache vraiment comment leur dire au revoir.