Bataille d’Idleb : L’armée syrienne s’empare d’une ville-clé

Les forces du régime syrien ont annoncé hier leur reprise de la ville stratégique de Maaret al-Noomane, après des semaines de bombardements sur une région du nord-ouest de la Syrie dominée par des groupes terroristes et rebelles. Deuxième ville de la province d'Idleb, Maaret al-Noomane a été des années durant un des cœurs de la «révolution», avant de devenir, sous l'effet des raids des forces gouvernementales et russes, une ville fantôme. Des semaines de combats dans cette province ont donné lieu à un vaste exode. Depuis début décembre, 358.000 personnes ont ainsi été déplacées par les violences, en grande majorité des femmes et des enfants, selon l'ONU.

La ville de Maaret al-Noomane est stratégique car elle se trouve sur l'autoroute M5 —reliant Alep, grande métropole du nord, à la capitale Damas—que le pouvoir de Bachar al-Assad cherche à sécuriser. Appuyé par l'aviation de son allié russe, le régime n'a de cesse de répéter qu'il va reconquérir l'intégralité de la région d'Idleb qui lui échappe encore. «Nos forces ont réussi ces derniers jours à éliminer le terrorisme dans plusieurs villages et localités» d'Idleb, a annoncé à la télévision un responsable militaire, lisant un communiqué du commandement de l'armée. Le militaire a égrené les noms d'une vingtaine de villes, dont celui de Maâret al-Noomane, où les forces gouvernementales avaient pénétré mardi.

Le commandement de l'armée s'engage à «pourchasser ce qui reste d'organisations terroristes armées, jusqu'à ce que toutes les terres syriennes soient purifiées du terrorisme», ajoute le communiqué. La région d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie reste entre les mains des membres de Hayat Tahrir al-Cham, ex-branche syrienne d'Al-Qaïda). Composée d'une grande partie de la province éponyme et de segments des provinces voisines d'Alep et de Lattaquié, elle abrite aussi d'autres groupuscules terroristes et rebelles. Quelque trois millions de personnes, dont la moitié déplacées d'autres régions reconquises par Damas, vivent dans cette région. Cette province revêt une importance stratégique, étant proche de la frontière avec la Turquie, qui soutient certains groupes rebelles, mais aussi de la province côtière de Lattaquié, fief du clan du président Assad. Depuis janvier 2019, HTS a renforcé son emprise sur Idleb, en imposant son contrôle administratif sur toute la province, ainsi que sur des territoires adjacents dans les provinces d'Alep, de Hama et de Lattaquié.

La province est aussi l'une des quatre zones de «désescalade» établies en 2017 pour faire baisser les violences, après des accords entre Moscou, Téhéran, et Ankara. Mais, le 29 janvier 2020, Damas annonçait la reconquête de la ville stratégique de Maaret al-Noomane. Entre fin avril et fin août 2019, l'armée syrienne, soutenue par l'aviation russe, mène une offensive d'envergure dans la région. Et en dépit d'un cessez-le-feu annoncé fin août, les bombardements et combats au sol se poursuivent depuis la mi-décembre.

R. I.