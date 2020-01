Situation au Yémen : Inquiétude à l’ONU

Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni mardi pour discuter du Yémen, partageant une inquiétude sur une évolution négative de la situation et la nécessité que les parties se réengagent dans un processus politique, selon des diplomates. La réunion s'est tenue à huis clos à la demande du Royaume Uni. Une déclaration du Conseil est attendue dans la journée ou mercredi.

Elle devrait exprimer «l'inquiétude» du Conseil et intégrer un appel aux belligérants «à se réengager dans un processus politique" du règlement du conflit, a indiqué un diplomate.

Dans un communiqué à Washington, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo avait indiqué plus tôt que les nouvelles violences au Yémen préoccupaient les Etats-Unis. «La relance de combats est inacceptable et menace des progrès difficilement acquis», a-t-il souligné.

«Nous appelons toutes les parties à mettre les intérêts du peuple yéménite en premier et revenir immédiatement à la retenue. Le mouvement Ansarallah (Houthis) doit cesser les attaques contre le territoire saoudien», a ajouté Mike Pompeo.

Les affrontements entre les Houthis et les forces du gouvernement yéménite ont repris depuis une dizaine de jours au Yémen après des mois de relative accalmie. Samedi, les Houthis se sont emparés d'un axe routier stratégique à l'est de Sanaa, poursuivant leur offensive au nord et à l'est de la capitale yéménite, selon des responsables militaires loyalistes.