Burkina Faso : 39 personnes tuées samedi dans le Sahel

Au total 36 civils ont été tués, samedi dernier, dans une attaque terroriste, à Silgadji, localité située dans la commune de Tongomayel, province du Soum, au Sahel burkinabè, a annoncé, mardi soir, le gouvernement burkinabè dans un communiqué. Le gouvernement burkinabè indique qu'«une attaque terroriste a été perpétrée dans le village de Silgadji, localité située dans la commune de Tongomayel, dans la province du Soum, le samedi 25 janvier 2020». «Les opérations de ratissage entreprises dans la zone par les Forces de Défense et de Sécurité ont permis de constater la mort de trente-neuf (39) de nos concitoyens dans cette attaque lâche et barbare», souligne le communiqué. Le texte ajoute que les Forces de Défense et de Sécurité ont apporté leur aide et leur soutien aux populations pour l'inhumation des victimes. Le gouvernement présente «ses condoléances aux familles des victimes et à la population meurtrie de la commune de Tongomayel». Le gouvernement tient à réaffirmer sa détermination à créer toutes les conditions pour une sécurisation effective des habitants des villages dans les zones visées par les attaques des groupes armés terroristes, assure le communiqué. Il appelle les populations dans les zones de fort défi sécuritaire à éviter les rassemblements qui donnent l'occasion aux terroristes de perpétrer leurs attaques et invite tous les burkinabè à un respect strict des consignes de sécurité et à une vigilance accrue. Cette attaque est intervenue une semaine après un autre attentat qui avait également fait 36 morts parmi les civils dans le Centre-nord du Burkina Faso. Depuis avril 2015, le Burkina Faso fait l'objet d'attaques terroristes ayant fait à ce jour plus de 700 morts et des milliers de déplacés.

Face à la situation, le parlement burkinabè a autorisé, la semaine dernière, l'armée à recruter des volontaires parmi les civils pour la seconder dans la lutte contre le terrorisme.