Festival national de «sport féminin au Sud» : 420 sportives attendues à Biskra

Pas moins de 420 sportives issues de plusieurs wilayas du pays prendront part aux compétitions de la 3e édition du Festival national de «sport féminin au Sud», qui se tiendra du 31 janvier au 2 février prochain dans la ville de Biskra, apprend-on de la présidente de la section de wilaya de l’association nationale de promotion et de développement du sport féminin.

En plus de la promotion de la pratique sportive dans les milieux féminins en Algérie, notamment dans le Sud du pays, cet évènement sportif susceptible d’animer la scène sportive locale constitue «un espace adéquat pour les sportives de plus de 18 ans qui participeront à ce festival en vue de démontrer leurs capacités physiques», a affirmé Yasmina Hamadou à l’APS.

Le programme de ce Festival national comprendra des compétitions d’animation dans un certain nombre de sports d'équipe tels que le basket-ball (3 contre 3), le cross-country et la natation, selon la même source.

Des délégations sportives féminines issues de 42 wilayas du pays participeront à ce festival, a fait savoir la même responsable.

Par ailleurs, des excursions seront organisées en marge des activités sportives dans les structures sportives de l'Ecole régionale de sports olympiques d'El Alia (basket-ball et natation) du chef-lieu de wilaya et de la région d’El Kanara (cross-country), selon Mme Hamadou.

À signaler que ce Festival national est supervisé par l’association nationale de promotion et de développement du sport féminin en coordination avec la section locale de cette association et la Direction de la jeunesse et des sports (DJS).