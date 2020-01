Dopage/Canoë : Laurence Vincent-Lapointe blanchie

-La Canadienne, Laurence Vincent-Lapointe, multiple championne du monde de canoë en ligne, provisoirement suspendue pour dopage, a été blanchie par la Fédération internationale de canoë (ICF).

Fin août, la Canadienne de 27 ans, sacrée championne du monde à onze reprises, avait été suspendue provisoirement pour avoir été contrôlée «positive à une substance interdite», le ligandrol, un stéroïde anabolisant, juste avant les Championnats du monde-2019. Mais lundi dernier, l'ICF a annoncé avoir levé cette suspension.

L'ICF, qui a d'abord mis en avant «les minuscules traces de ligandrol» relevées dans l'échantillon, a expliqué que la Canadienne avait été «victime d'une contamination par une tierce personne» et a ainsi «accepté qu'elle n'était pas au courant de la prise de cette substance».

Laurence Vincent-Lapointe, six fois championne du monde en C1 sur

200 m, quatre fois en C2 sur 500 m et une fois en C1 sur 5000 m, peut donc «immédiatement reprendre l'entraînement et la compétition», a ajouté l'ICF.