CAN-2027 : Le Sénégal candidat pour son organisation

Le Sénégal a décidé de se porter candidat pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football (CAN-2027), ont rapporté mardi dernier les médias locaux, citant le ministre des Sports sénégalais, Matar Bâ. «Désireux d'abriter la compétition phare du football africain dans un futur proche, le Sénégal se porterait officiellement candidat à l'organisation de la Coupe d’Afrique des Nations de football. L’annonce aurait été faite lundi dernier à Dakar, lors d’une réunion entre le ministre des Sports, Matar Ba, les présidents de Fédérations sportives ainsi que le Comité National Olympique Sportif Sénégalais (CNOSS). Selon la même source, en cas d'échec, le pays reconduira sa candidature pour l'édition d'après, en 2029.

Pour rappel, les trois prochaines éditions de la CAN ont été déjà attribuées : le Cameroun pour la CAN-2021, la Côte d’Ivoire pour celle de 2023 et la Guinée pour l'édition 2025. Selon la même source, la réunion se serait tenue en prélude des Jeux olympiques de la jeunesse de 2022 (JOJ) qui se tiendront à Dakar.

«Pour la CAN-2027, le Sénégal disposera des infrastructures héritées des Jeux olympiques de la Jeunesse-2022 ainsi que de stades rénovés dans plusieurs villes de province. En cas de réussite, le Sénégal abritera pour la deuxième fois une CAN, après 1992», a ajouté la même source.

Outre le Sénégal, les médias de Dakar soulignent, néanmoins, que leur pays ne serait pas en lice pour l'organisation des CAN-2027 ou 2029, affirmant qu'il devrait faire face à des probables candidatures du Maroc et de l’Algérie.

Pour faire face à cette concurrence, la presse locale révèle que l’Etat du Sénégal devrait prochainement lancer les travaux du Stade Olympique de Diamniadio, d’une capacité de 50.000 places.