Domiciliation de la coupe d’Afrique de Futsal à El-Ayoun : La décision de la CAF dénoncée

C’est une très belle initiative que celle qu’a prise l’association Radieuse, présidée par Kada Chafi, en invitant une centaine d’universitaires et de sportifs de la République sahraouie à titre de soutien, de solidarité et d’opposition à la décision de la CAF d’organiser la coupe d’Afrique de Futsal dans la ville d’El-Ayoun occupée. Après l’organisation d’un match de gala en football, entre des ex-internationaux, dont Megharia, Moussouni, Foussi, Mezoued, et l’ancien arbitre international Mohamed Hansal, et une sélection de footballeurs sahraouis, le consul de la RASD, Mohamed Salem Ali, a, au nom du peuple sahraoui, remercié vivement les responsables de la Radieuse pour cette initiative, ainsi que les anciens internationaux algériens, les autorités algériennes, le comité olympique, la Fédération algérienne de football et le membre d’honneur de la CAF, l’ex-international Lakhdar Belloumi, lesquels ont refusé d’assister aux festivités du centenaire de la CAF prévues la semaine prochaine à Rabat. Ce geste a été très apprécié par les responsables sahraouis.

L’association Radieuse a par aileurs honoré les cinq meilleurs étudiants sahraouis des universités d’Alger, de Mostaganem et d’Oran. Elle a également remis des cadeaux et des équipements sportifs aux invités sahraouis.