Dans la lucarne : Y a-t-il un pilote à bord ?

Le doyen des clubs algériens est en train de vivre une situation pour le moins intenable. Chaque jour qui passe est devenu celui où l’on annonce le départ d’un joueur. Le dernier qui vient de quitter le club et opter pour le championnat saoudien comme la plupart des locataires de la Ligue1 est Chafaï. Et avant lui, on peut citer Azzi, le véloce défenseur du club. Les observateurs ne comprennent plus ce qui se passe actuellement au sein du club. Pourquoi avait-on laissé ces joueurs partir et que personne parmi les dirigeants ne peut ou ne fait rien pour les retenir. Durant le mercato hivernal et en dépit de cette «migration manifeste», on n’a pas tenté de les remplacer. Hormis un défenseur qui jouait à El Eulma, on a seulement procédé à faire monter des joueurs de l’équipe réserve. A priori, la « mayonnaise » n’a pas encore bien pris ? Cela a été apparent après l’élimination, aux tirs au but, de l’équipe en match en retard concernant les 16es de finale de la coupe d’Algérie devant l’équipe Amateur du WABoufarik dans son fief. Peu nombreux sont ceux qui avaient prévu un tel cas de figure. Néanmoins, ceux qui suivent de plus près les péripéties du doyen des clubs algériens ne s’étonnent nullement. La discipline n’est plus de mise et les joueurs ne respectent pas les «consignes» du coach. Mekhazni a eu même des accrochages avec quelques joueurs. Une situation qui ne permet pas au club de retrouver sa sérénité ou chercher le fameux déclic pour repartir du bon pied alors que le club a encore une deuxième manche à jouer en coupe arabe devant le club marocain du Raja. Comment expliquer le fait qu’un club qui était voué à tout dominer cette saison en jouant sur plusieurs tableaux est en train tout rater. C’est vrai que beaucoup de gens ne portent pas le MCA dans leur cœur, mais cela ne doit pas les encourager à tout faire pour que le club ne réussisse pas. Ce qui est vraiment navrant. Les «clans» existent et tout le monde ne veut que réintégrer le club en «chassant» ceux qui détiennent les rênes. C’est un peu la politique «après moi le déluge». En dépit du fait qu’on a ramené une «nouvelle équipe», l’amélioration et le décollage de l’équipe pour jouer au moins le championnat national ne semblent pas bien se matérialiser sur le terrain. Le fait qu’on n’arrive pas à prendre les bonnes décisions fait que l’inquiétude des supporters ne cesse de grandir.

Hamid Gharbi