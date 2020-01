Société Générale Algérie renouvelle son partenariat avec la Fédération Algérienne de Rugby

Société Générale Algérie a renouvelé, hier matin, au niveau du siège de sa direction générale, à Sidi Yahia, son contrat de partenariat avec la fédération algérienne de rugby (FAR), lors d’une cérémonie de signature, en présence des médias algériens, d’Eric Wormser, président du Directoire de Société Générale Algérie et de Sofiane Ben Hassen, président de la fédération algérienne de rugby, accompagnés de leurs délégations respectives.

Ce partenariat entre la banque et l’instance fédérale est d'abord une histoire de partage de valeurs qui ont de tout temps caractérisé la relation entre les deux parties.

Le président de la FAR a tenu à rendre hommage au Groupe Société Générale dont l’engagement et l'esprit d'équipe viennent démontrer, une nouvelle fois, la pérennité de l’engagement de cette dernière à accompagner le développement du rugby algérien, auquel elle apporte son total soutien. Cela par rapport au sérieux projet et au plan stratégique établi par la fédération algérienne de la balle ovale, en étant un acteur engagé dans toutes les catégories féminines et masculines de cette discipline, aussi bien pour les seniors que pour les plus jeunes catégories. «Nous sommes heureux de poursuivre notre accompagnement de la FAR et de partager une valeur universelle qui est l’esprit d’équipe.

Nous serons présents tout au long de cette année qui promet d’être fructueuse pour le rugby algérien, notamment pour le premier match officiel en Algérie que disputera l’équipe nationale, au mois de juin, contre le Sénégal dans le cadre de l’Africa Gold Cup», a déclaré Eric Wormser.

Par ailleurs, et profitant de cette cérémonie, une initiation aux règles du rugby a été donnée par le staff de la FAR à tous les journalistes présents à l’évènement. Cela afin de susciter un meilleur intéressement et une plus grande implication dans la couverture des évènements initiés par la fédération algérienne de rugby et donc le rugby en tant que discipline d’une manière générale. Pour sa part, le président de la FAR, Sofiane Ben Hassen, a tenu à remercier vivement Société Générale Algérie pour son accompagnement et son soutien au rugby algérien, via son apport à la fédération algérienne de football, qui veille avant tout à instaurer la culture du rugby et au développement de cette discipline dans notre pays.

Il est à rappeler que Société Générale Algérie continue, également, à apporter son soutien solidaire à la fédération algérienne handisport et à toutes les associations partenaires conformément aux valeurs défendues par le Groupe Société Générale et qui sont : innovation, responsabilité, engagement et esprit d’équipe.

Mohamed-Amine Azzouz