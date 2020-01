Championnats européens : Trois Algériens dans le Top 10 des buteurs africains

Trois internationaux algériens figurent dans le Top 10 du classement des meilleurs buteurs africains dans les Championnats majeurs européens. Avec ses huit buts en 20 matchs avec Montpellier (France), Andy Delort estle mieux classé des trois (6e), suivi d'Islam Slimani (8e), auteur de 7 buts en 13 matchs joués avec l'AS Monaco (France) et Riyad Mahrez (Manchester City/Angleterre), avec le même nombre de buts mais inscrits en 20 rencontres (10e).

Le «serial-buteur» gabonais d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, trustela première place. Le capitaine des «Panthères» n’a pas trouvé le chemindes filets le week-end dernier. Toutefois, et avec l’impressionnant total de 14 réalisations dans son escarcelle en 22 apparitions cette saison, il trône toujours au sommet du classement.

A la seconde marche du podium, pointe l'Egyptien de Liverpool Mohamed Salah (11 unités en 20 matchs), devant le Sénégalais du FC Metz (France), Habib Diallo (11 buts également en 21 matchs) et l'autre Sénégalais des «Reds», Sadio Mané (11 buts en 22 rencontres).

La révélation nigériane de Lille (France), Victor Osimhen (21 ans) complète le Top 5 africain avec 10 réalisations en 20 apparitions cette saison en Ligue 1.

1. Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/Arsenal/Angleterre) : 14 buts (22 matchs)

2. Mohamed Salah (Egypte/Liverpool/Angleterre) : 11 buts (20 matchs)

3. Habib Diallo (Sénégal/FC Metz/France) : 11 buts (21 matchs)

4. Sadio Mané (Sénégal/Liverpool/Angleterre) : 11 buts (22 matchs)

5. Victor Osimhen (Nigeria/Lille/France) : 10 buts (20 matchs)

6. M'Baye Niang (Sénégal/Stade Rennais/France) : 8 buts (20 matchs)

--. Andy Delort (Algérie/Montpellier/France) : 8 buts (20 matchs)

8. Islam Slimani (Algérie/AS Monaco/France) : 7 buts (13 matchs)

9. Denis Bouanga (Gabon/AS Saint-Etienne/France) : 7 buts (19 matchs)

10. Riyad Mahrez (Algérie/Manchester City/Angleterre) : 7 buts (20 matchs).