Ligue des champions (6e journée), JSK - ES Tunis : Pour l’honneur

La JSK affronte, samedi, au stade du 1er-novembre 1954, à Tizi Ouzou, l’Espérance de Tunis, pour le compte de la cinquième journée des phases de poules de la Ligue des champions de la CAF.

Une rencontre sans enjeux pour les Canaris, qui tenteront de sortir avec les honneurs suite à l’élimination précoce avec au total de quatre points récoltés en cinq matchs.

Beaucoup de problèmes ont secoué la maison de la JSK ces derniers mois, avec comme conséquence flagrante le départ du technicien français Hubert Velud, ce qui a gravement atteint la performance et concentration des joueurs, ensuite les résultats du club.

C’est le technicien tunisien Yamen Zelfani qui va désormais driver la JSK pour les prochaines échéances. Il devrait se consacrer sur le championnat suite à l’élimination en ligue des champions, mais aussi, en coupe d’Algérie face à l’ASAM par penalty. Les coéquipiers de Walid Bencherifa ont soigné leur classement en championnat pendant les dernières journées, ils occupent actuellement la troisième place avec un total de 24 points. Les fans du club le plus titré en Algérie espèrent remporter un 15e sacre et oublier les revers des deux coupes, mais cela passe à travers une stabilité administrative au sein du club, ce qui n’est pas le cas à la maison de la JSK depuis plusieurs semaines.

Les Vert et Jaune prendront part à ce match pour sortir avec honneur de la compétition contre le champion en titre qui occupe la première place du groupe D, avec l’intention de prendre la revanche sur la défaire concédée au stade de Radès le mois dernier pour le compte de la deuxième journée. Ayant bien débuté l’aventure africaine avec une victoire face au Vita Club, le revers à la capitale tunisienne a baissé le rythme des Canaris avant les 5 points perdus face au Raja athletic club en double confrontation. Il faut rappeler que l’arbitre a saboté la JSK lors du match l’opposant au Raja à Tizi Ouzou, ce qui a amoindri les chances des kabyles en ligue des champions de la CAF.

Kader Bentounès

--------------------------

Des arbitres égyptiens pour JS Kabylie - ES Tunis



La Confédération africaine de football (CAF) a désigné l'arbitre international égyptien Amin Mohamed Omar pour officier le match JS Kabylie- ES Tunis prévu le samedi 1er février à 17h00 au stade du 1er -novembre de Tizi-Ouzou pour le compte de la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions, groupe D. Le directeur de jeu égyptien sera assisté de ses deux compatriotes, Ahmed Tawfik Teleb Ali et Yousef El-Bastay.

Lanterne rouge du groupe D avec 4 points, la JS Kabylie est éliminée de la prestigieuse compétition africaine après la lourde défaite essuyée samedi. L'ES Tunis (11 points) et le Raja Casablanca (8 points) sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions