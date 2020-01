M. Beldjoud: Sortir de la gestion traditionnelle et routinière », exercée par le passé

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire, M. Kamel Beldjoud, a présidé,mercredi, la cérémonie d’installation de M. Youcef Chorfa, dans ses nouvelles fonctions de wali d’Alger.

Lors d’une allocution prononcée en cette occasion, le ministre de l’Intérieur a émis un certain nombre de recommandations et d’orientations appelant le nouveau wali de prendre, à court terme, des mesures « fermes » devant avoir des répercussions positives et immédiates sur le niveau de vie des citoyens. M. Beldjoud a également insisté sur toute l’importance de ne ménager aucun effort aux fins de contribuer efficacement au projet d’instauration de la nouvelle République. Pour ce faire, il est question de relever les défis inscrits dans la feuille de route du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a-t-il affirmé. Poursuivant ses propos, le ministre de l’Intérieur notera que la première chose pratique devant être prise est de « sortir de la gestion traditionnelle et routinière », exercée par le passé; laquelle gestion a, en fait, démontré ses limites et n’a fait que compliquer davantage la vie quotidienne des citoyens. Aussi, soutient le ministre, un intérêt particulier devrait être accordé aux grands problèmes de la capitale et qu’il faudrait solutionner le plus tôt possible. Il est question notamment de répondre aux besoins de tous les Algérois et à leur tête les besoins nécessaires relatifs à l’alimentation régulière en eau potable, en électricité et en gaz naturel qui doivent être fournis à travers les différentes régions des communes de la wilaya d’Alger, sans exception aucune. Il s’agit, par ailleurs, de veiller à garantir la sécurité et la tranquillité, en particulier dans les quartiers populaires à forte densité populaire, en particulier, au niveau des cités construites récemment, fait remarquer le ministre de l’Intérieur.

Pour ce qui concerne le domaine de la jeunesse et des sports, le ministre a demandé au nouveau wali d’Alger de suivre de près le sort des grands projets de la capitale et d’œuvrer à finaliser les travaux en cours. Notons ici que les projets de stades situés respectivement à Baraki et à Douira figurent parmi les grandes infrastructures sportives dont les travaux ont été lancés depuis des années mais qui n’ont pas encore été livrés, à ce jour. Le ministre de l’Intérieur a vivement recommandé au nouveau wali de prévoir dans son agenda des déplacements vers les communes plus ou moins éloignées du centre ville de la capitale, citant à titre d’exemple Baraki, les Eucalyptus, Reghaya, Errahmania et d'autres communes de banlieue qui nécessitent à vrai dire davantage d'attention. M. Kamel Beldjoud a également mis l’accent sur l’impérieuse nécessité de la synergie des efforts. Il s’agit de coordonner les efforts avec les walis délégués et les présidents des APC en vue de résoudre, notamment, le problème de la circulation routière au niveau de la capitale. Les marchés anarchiques et l’impératif d’assurer un environnement plus propre, sont deux autres problématiques qu’il faudrait résoudre aux côtés des questions relatives à l’aménagement des espaces publics, l’amélioration de la santé publique et ce, tout en optimisant la prise en charge des besoins exprimés au niveau des établissement scolaires dont certain manquent encore d'installations de base comme les sanitaires, le chauffage et l’électricité ; une réalité pointée du doigt par le ministre qui exige le règlement immédiat de ces problèmes. M. Kamel Beldjoud a également été demandé au wali Chorfa, lors de cette cérémonie d’installation dans ses nouvelles fonctions, de fixer dés à présent les objectifs à moyen et long terme dans l’objectif de hisser la wilaya d’Alger au rang des grandes capitales du mondes, a-t-il affirmé. pour en arriver, le ministre insiste sur la synergie des efforts avec une implication des experts en la question.

Dans une longue allocution, l’ancien wali d’Alger désigné à la tête de la wilaya de Mascara a fait une rétrospective sur ce qui a été fait durant ces neuf derniers mois dans la wilaya d’Alger tout comme il a exprimé ses vifs remerciements au chef de l’Etat pour la confiance placée en sa personne. Convié à prendre la parole, M. Youcef Chorfa a assuré, pour sa part, qu’il ne ménagera aucun effort pour hisser la capitale au rang qu’il lui sied.

Soraya Guemmouri