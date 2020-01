Le ministre de l’Intérieur à Constantine : «Le laxisme ne sera plus toléré»

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a présidé, hier après-midi à Constantine, la cérémonie d’installation du wali Ahmed Abdelhafid Saci, qui succède à Abdessamie Saïdoun, nommé à Mostaganem, après deux ans et demi passés à la tête de l’exécutif de la capitale de l’Est. En préambule de son allocution, M. Beldjoud a tenu à transmettre les salutations chaleureuses du président de la République, ainsi que celles du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, avant de souligner que la désignation de MM. Saci et Saïdoun, respectivement à Constantine et à Mostaganem, était conforme à leur riche parcours professionnel. «Le Président s’est engagé à opérer des changements dans tous les domaines, et le dernier mouvement dans le corps des walis obéit à cette volonté d’améliorer le quotidien des citoyens, de faire évoluer les choses vers le mieux et de parvenir à bâtir une Algérie nouvelle», a-t-il affirmé, et de s’adresser aux deux walis : «Nous comptons donc sur vous pour être à la hauteur de notre confiance et celle du peuple.» Concernant la feuille de route de ces derniers, le ministre a soutenu qu’elle comportait des objectifs urgents et d’autres à moyen et long terme. «En attendant que le plan d’action du gouvernement soit adopté par l’APN, vous êtes appelés, dès maintenant, à programmer des sorties sur terrain à travers le territoire de vos wilayas afin d’établir un diagnostic précis de la situation, et de prendre les mesures d’urgence qui s’imposent. Malgré les moyens considérables mobilisés par l’État, il est inconcevable qu’on puisse encore aujourd’hui parler d’écoles dépourvues d’électricité ou de chauffage, de quartiers non desservis en eau potable ou de routes complètement dégradées. La responsabilité incombe à tout le monde, P/APC, chefs de daïra, walis délégués et walis. Le laxisme constaté durant ces dernières années ne sera plus toléré, et vous devez agir rapidement et de manière efficace, d’autant plus que le problème de l’argent ne se pose pas. Il y va de la crédibilité de l’État, et le défi est grand. On peut faire avancer les choses, pour peu que la volonté de le faire existe», a affirmé M. Beldjoud. «À moyen et long terme, il y a la stratégie de développement de la wilaya que vous devrez mettre en place, avec l’apport des représentants des différents secteurs, et sous la supervision du Premier ministre.» Pour rappel, Ahmed Abdelhafid Saci a déjà eu a occuper le poste de wali à Adrar et à Tlemcen, avant d’occuper, de mai à août 2017, au sein du gouvernement d’Abdelmadjid Tebboune, le portefeuille du Commerce.

Issam B.