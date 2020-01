Mesures médicales préventives au sein de la Sûreté nationale : Séminaire régional de formation à Annaba

Un séminaire régional de formation sur les mesures médicales préventives au sein de la Sûreté nationale a été organisé, mardi à Annaba, par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Supervisé par l’inspecteur régional de la région Est Constantine, ce séminaire a été marqué par plusieurs interventions axées sur «les normes de prise en charge de la médecine du travail dans ce corps et son rôle dans le diagnostic des maladies chroniques, outre le volet administratif pour la prise en charge des dossiers médicaux au sein de la Sûreté nationale», a indiqué un communiqué de la DGSN. La formation a été organisée au profit des chefs de centres médico-sociaux, des médecins généralistes, des médecins coordonnateurs, des vétérinaires et des psychologues relevant de la région Est et Sud-Est.

Ce genre de séminaires de formation visent à «renforcer le contact entre les spécialistes en médecine à l’effet de prendre toutes les mesures médicales et préventives nécessaires à la prise en charge qualitative et optimale de l’aspect social et sanitaire des affiliés au dispositif de la Sûreté nationale», ajoute-t-on de même source.