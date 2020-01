Le Président de la République reçoit le MAE émirati : Approfondir les relations économiques

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, lundi dernier à Alger, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale des Emirats arabes unis (EAU), Cheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

La rencontre a porté, selon la même source, sur «les relations bilatérales et les liens de fraternité qui lient les deux peuples frères», ainsi que sur l'importance d'approfondir les relations économiques, d'accélérer le rythme de réalisation des projets de partenariat programmés, dans les plus brefs délais, et de les élargir à d'autres domaines, tels que les énergies renouvelables, le tourisme, l'agriculture saharienne y compris les industries manufacturières, le secteur de la métallurgie et le transport ferroviaire.

«Il a également été convenu de créer de nouveaux mécanismes pour renforcer et diversifier cette coopération de manière à tirer profit des avantages et mesures incitatives qu'offre l'économie des deux pays», a ajouté le communiqué de la Présidence de la République. «Les questions régionales et internationales, particulièrement les derniers développements de la situation en Libye ainsi que les voies et moyens à même de promouvoir la solution politique» ont été au centre des dossiers abordés lors de cette rencontre, l'accent ayant été mis sur la nécessité de renforcer la concertation et la coordination bilatérales pour atteindre cet objectif, poursuit la même source. A cette occasion, «le ministre émirati des Affaires étrangères a transmis au président de la République une invitation de son frère Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane pour effectuer une visite aux Emirats Arabes Unis, une invitation acceptée par le président qui lui a demandé de transmettre ses salutations à son frère».