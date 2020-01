Grève historique des 8 jours : Une étape phare de la révolution

«La relation entre Alger et Paris ne pourrait être promue au niveau voulu sans le règlement définitif des dossiers de la mémoire actuellement en suspens», a déclaré hier, à Alger le ministre des Moudjahidine et Ayants-droits.

« Les dossiers sont lourds et complexes et attendent toujours à être solutionnés», a précisé Tayeb Zitouni, qui s’exprimait en marge d’une rencontre historique organisée au musée national du Moudjahid, avant d’ajouter que «la balle est dans le camp de la partie française. Poursuivant ses propos, il dira : «Le dégel des rapports ne peut se produire sans aborder ces dossiers avec toute la sérénité requise». Dans son allocution prononcée à l’occasion de la commémoration du 63e anniversaire de la grève des 8 jours, déclenchée le 28 janvier 1957, qui s’est déroulée en présence du ministre du Commerce, Kamel Rezig, de moudjahidine et d’une forte délégation de l’Union Générale des Commerçants et Artisanats Algériens (UGCAA), M. Zitouni a indiqué que ces événements de la glorieuse histoire de Révolution algérienne sont ancrés à jamais dans la mémoire collective des Algériens.

«La commémoration de cette date historique vient ainsi nous rappeler tous les sacrifices consentis par nos aïeux pour le recouvrement de l’indépendance nationale», a noté le ministre, soulignant au passage l’importance de préserver ce précieux acquis et d’œuvrer au développement de notre pays afin de le hisser au niveau civilisationnel auquel ont aspiré nos glorieux chouhada.

Il appelle, également, à faire front autour de la nouvelle gouvernance prônée par les hautes autorités du pays avec détermination et une volonté sincère dans l’accomplissement du devoir, en intensifiant les efforts pour la concrétisation des objectifs assignés ; lesquels objectifs sont à même d’assurer l’épanouissement de notre pays. «L’historique grève des 8 jours à laquelle avait appelé le Front de libération nationale (FLN) durant la Révolution a démontré la maturité politique et la force organisationnelle et la coordination judicieuse de la direction de la guerre de Libération», a souligné M. Zitouni.

Le ministre a également mis en relief la pertinence du choix de la date du 28 janvier 1957 qui coïncidait alors avec la tenue de la session de l’Assemblée générale de l’ONU, comme date de lancement de cette grève étalée sur 8 jours consécutifs.

«L’impact de ce débrayage observé par le peuple algérien, et plus particulièrement les commerçants, a été très important sur le double plan, interne et externe», a-t-expliqué, ajoutant que c’est ce qui a permis l’internationalisation de la cause algérienne à l’ONU et la mise en échec des plans de l’occupation à isoler le peuple de sa révolution.

Le ministre a, dans ce contexte, mis en relief l’importance de l’écriture de l’histoire de la Révolution pour glorifier ses artisans, appelant ainsi les chercheurs, les historiens et les étudiants à mettre en lumière les sujets à caractère historique à travers leurs travaux de recherche pour contribuer à l’effort déployé par son département ministériel pour préserver la mémoire collective de la nation.

«L’objectif est de la transmettre aux futures générations», a enfin conclu M. Zitouni. De son côté, le ministre du Commerce a relevé l’importance de la grève des 8 jours, la qualifiant d’une étape phare de la glorieuse Révolution. «Ces événements n’ont fait que confirmer l’unité du peuple algérien qui a répondu à l’appel de la nation pour libérer le pays du joug du colonialisme», a rappelé M. Rezig.

Au cours de cette manifestation, l’Union générale des commerçants et artisanats algériens a remis une médaille de l’ordre du mérite au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, une distinction reçue par le ministre du Commerce et le ministre des Moudjahidine.

Kamélia Hadjib