CNAS : L’agence d’Alger ouverte vendredi prochain

Dans le cadre de la campagne DAS 2019, et afin d’attirer l’attention de ses clients, l’agence d’Alger de la CNAS (Caisse nationale des assurances sociales) informe qu’elle assurera une permanence durant le dernier week-end du mois de janvier, à savoir vendredi le 31 janvier 2020, date limite pour le dépôt de la déclaration annuelle des salaires et des salariés.

Cette annonce de la Caisse nationale, qui intéressera essentiellement les employeurs, puisqu’elle rentre dans le cadre de la campagne DAS (déclaration annuelle des salariés) de l’année 2019, doit être respecter avant de passer, en effet, au recouvrement forcé et aux pénalités. Ainsi, la CNAS, ouvre ses portes vendredi prochain à ceux qui n’ont pas encore déposé la déclaration ou qui ont eu des difficultés pour faire passer les déclarations des salaires et les salariés à travers le portail de la télé-déclaration (sur ce lien : http://teledeclaration.cnas.dz). Selon ce qui a été précisé par cette structure,le dépôt des DAS se fera vendredi prochain uniquement au siège de l’agence sise au 09 et 11 Avenue du 1er-Novembre. À partir du 1er février, «la CNAS passera au recouvrement forcé et aux pénalités». Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que tout employeur, est tenu d’adresser dans les trente jours qui suivent la fin de chaque année civile, à la CNAS, une déclaration nominative de salaires et des salariés, faisant ressortir les rémunérations perçues entre le premier et le dernier jour, par trimestre, ainsi que le montant des cotisations dues. Le défaut de versement dans les délais des cotisations donne lieu à une majoration de 05% appliquée au montant des cotisations dues. Kafia Ait Allouache