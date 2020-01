Condor Electronics de Bordj Bou-Arréridj : Près de 40% des salariés prochainement en chômage technique

Près de 40 % des salariés de l’entreprise «Condor Electronics» seront réduits au chômage technique «prochainement» en raison de «problèmes significatifs» auxquels fait face cette entité implantée dans la zone industrielle de Bordj Bou-Arreridj, a-t-on appris mardi auprès de l’administration de cette société économique. Cette mesure devrait concerner près de 1.000 employés de différentes unités de l’entreprise, comme celles de montage de téléphones mobiles et d’articles électroménagers, a-t-on précisé.

«Cette décision est imposée par les problèmes significatifs que rencontre l’entreprise, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement en matières premières et les retards de délivrance des licences d’importation», a expliqué l'administration de l'entreprise, avant de faire état du licenciement récent de près de 2.400 employés ayant un contrat à durée déterminée.

Dans ce contexte de crise, plusieurs centaines de salariés de cette entreprise, filiale du Groupe Benhamadi, ont observé un sit-in devant la direction des ressources humaines dans la zone industrielle de Bordj Bou-Arreridj. Les représentants des protestataires ont fait part à l’APS de leur préoccupation à l’égard de cette mesure, affirmant qu’ils «veulent des explications quant à leur avenir».

Un représentant de l’administration a indiqué, à cet effet, que des «négociations avec les représentants des employés sur les mécanismes d’application de la mise en chômage technique conformément aux lois dictées par le code du travail ont été engagées», assurant que Condor Electronics «compte bien surmonter la situation actuelle dans les plus brefs délais».

Condor Electronics emploie actuellement quelque 6.500 personnes.