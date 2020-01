Algérie-poste : Lancement d’un nouveau service

Les distributeurs GAB d’Algérie-Poste proposent à son aimable clientèle un nouveau service de retrait d’argent sans carte monétique. Pour se faire, il suffit de disposer au préalable d’une carte « Edahabia » et d’un compte «BaridiMob », consultable sur le téléphone mobile via l’application dédiée. «Les détenteurs de la carte Edahabia peuvent effectuer des retraits d’argent dans tous les guichets automatiques de billets, à travers le territoire national, et ce sans l’utilisation de la carte monétique» précise-t-on.

Ainsi, soucieuse du bien être de ses clients, Algérie-Poste se lance dans les nouveautés pour être au diapason du développement électronique international, et pour faciliter la tâche toujours à ses clients, en leur évitant la perte du temps causée par le déplacement aux guichets de poste et faire des queues interminables. Une simple manipulation sur leur mobile leur permet, désormais, d’avoir un approvisionnement monétique.

Entre autres, ce nouveau service «Cardless» permet, également, «de faire des retraits d’argent pour soi-même en cas d’oubli de la carte monétique ou du code pin et aussi au profit d’une tierce personne en utilisant un numéro de référence et un code secret reçu par SMS», précise Algérie-Poste.

Par ailleurs, pour ce qui est des étapes d’utilisation de cette application, AP

informe ses clients qu’ils doivent en premier lieu adhérer à l’application mobile

«BaridiMob» et suivre toutes les étapes, qui consistent dans le choix de l’opération de transaction sans carte monétique «Cardless», le choix de la nouvelle transaction, le choix de l’option retrait sur GAB, puis saisir le montant de retrait avec précision de la date d’expiration de cette transaction ; ensuite, il suffit de cliquer sur «générer» puis «c’est fait» pour conclure l’opération et obtenir son argent.

Une fois ces étapes validées, le client recevra un SMS pour confirmer la réussite de l’opération : «transaction sans carte généré avec succès». «Un SMS sera donc envoyé au client, en temps réel, contenant le code pin de l’opération», précise Algérie-Poste.

Kafia Ait Allouache