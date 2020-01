Ministère des Travaux publics : Les avis relatifs aux marchés publiés sur le site web

Les avis d’appel d’offres et les avis d’attribution provisoire des marchés des travaux publics et des transports, ainsi que tous les autres avis relatifs à ce secteur, seront désormais publiés sur le site web du ministère de tutelle (www.mtpt.gov.dz), a indiqué ce département dans un communiqué. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de «la modernisation des services et de la simplification des procédures administratives au profit des opérateurs économiques intéressés par les activités du secteur des travaux publics et des transports», précise le communiqué.

Elle vient renforcer la publicité par voie de presse déjà en vigueur.