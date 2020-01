Le président du collège national des architectes au forum d’El Moudjahid : «Plusieurs infrastructures n’ont pas de certificat de conformité»

«Tout cela était prévisible. C'est le produit de la négligence et de l’absence de politique d'aménagement du territoire», a déclaré, hier, M. Boudaoud, président du Collège national des architectes, répondant à la question sur le «bâtiment» qui va si mal, alors que l’État a déboursé des dizaines de milliards de dollars dans les programmes d’habitat.

Invité hier du forum d’El Moudjahid pour débattre des malfaçons et des défauts de conformité constatés dans les logements neufs ces dernières années, M Boudaoud dira que «toutes les constructions qui ont été réalisées depuis 1962 et jusqu’à 2010, à l’instar des ministères, des écoles, des universités, des cités, et ce sur tout le territoire national, n’avaient ni permis, ni acte de propriété et ne répondaient souvent pas aux normes internationales». Il citera entre autre l’université de Bâb Ezzouar, le stade 5-Juillet, la cité Malki, celles de Ain Naâdja et bien d’autres bâtiments publics qui ne possèdent jusqu’au jour d’aujourd’hui aucun certificat de conformité. «C’est très grave, C’est l’anarchie totale ! Si demain, il devait y avoir un gros incident, la Protection civile se retrouvera devant un gros problème, car elle ne dispose pas de plan. Il y a la loi 08-15 de l’arrêté ministériel qui date de janvier 2012, obligeant le propriétaire à régulariser et à se conformer aux règles de construction, mais qui n’est toujours pas appliquée», soutient M. Boudaoud. L’Algérie n’a ni politique d'aménagement du territoire, ni stratégie du logement

M. Boudaoud indiquera, par ailleurs, que l’une des causes de cette anarchie constatée dans le secteur du bâtiment, c’est l’absence d’une stratégie harmonieuse du logement et d’une politique d’aménagement du territoire. «Depuis l'indépendance, le pays n'a pas réalisé de véritables villes, mais seulement des logements, des écoles…, sans qu'il y ait, malheureusement, un urbanisme harmonieux. La capitale, par exemple, ne dispose pas d'agence d'urbanisme», dira-t-il, estimant que ce qui a prédominé dans les politiques du logement en Algérie c’est le souci du nombre et non pas celui de la qualité. «Obnubilées par la sempiternelle crise du logement, les autorités ont donné comme mot d’ordre de construire vite et le résultat est loin d’être à la hauteur des attentes des acquéreurs». À la question de savoir si les architectes sont sollicités en tant qu’experts pour mettre de l’ordre dans cette anarchie urbanistique, l’invité du Forum soutiendra que «l’architecte est marginalisé. Il est carrément hors-jeu». «Comment peut-on avoir de la qualité quand il y a absence de génie de la construction ?», s’interroge

M. Boudaoud qui affirme que la ville devrait normalement être «le territoire des architectes et des urbanistes et pourtant ils ne sont jamais sollicités pour faire des diagnostics et proposer des solutions». Pour lui, l’implication des architectes est nécessaire. «L’étude des projets est élaborée par un architecte, mais le suivi des travaux et de tout le processus ne lui est pas confié. Alors chacun construit à sa guise. Pourtant l’architecte est censé être un lien entre l’administration et l’usager. Et, si ce dernier déraille, l’architecte est là pour le rappeler à l’ordre». M. Boudaoud regrette le fait de solliciter «un maçon et quelques voisins pour le coulage du béton des fondations ou des poteaux des dalles sans qu’aucun service de l’Etat ne vienne pour vérifier si les travaux répondent aux normes»



Le contrôle est quasiment absent



Pour M. Boudaoud, l’absence de contrôle, couplé aux passe-droits et à la corruption, constituent les autres principales causes de ce désastre urbanistique. «Le contrôle se fait sur les plans d’études mais une fois la réalisation entamée, le suivi pose problème», affirme l’expert. Selon lui, le problème réside dans le fait que les maîtres d’ouvrage et les bureaux d’études n’ont pas toutes les prérogatives pour assurer un contrôle rigoureux. L’invité du Forum déplore «le manque de sérieux de certains bureaux d’études indélicats» qui ne se déplacent même pas sur les chantiers pour le suivi des travaux. «On ne peut pointer du doigt l’entrepreneur dans la mesure où il ne peut livrer un projet s’il n’est pas conforme au cahier des charges. La responsabilité est partagée», assène M. Boudaoud. A ce titre, il préconise la révision des cahiers des charges de manière à instaurer un contrôle rigoureux et à consacrer plus de temps à l’étude. «Dans le bâtiment, il y a un triptyque fondamental : bureau d’étude, maître d’ouvrage et entreprise réalisatrice», rappelle-t-il. «Or, les décideurs, dans l’urgence, ont abandonné le premier segment, locomotive de tout projet, estimant que c’est une perte de temps et d’argent», déplore-t-il. Il plaidera, en outre, pour la révision du mode d’attribution des projets, des mesures obligatoires de contrôle et l’installation d’un bureau d’études chargé du suivi. «Tout cela doit être intégré dans un nouveau cahier des charges où sera mentionné l’exigence de la qualité», poursuit-il, mettant l’accent sur la nécessité de renforcer les organismes de contrôle et d’impliquer le privé. «Par manque de moyens, le CTC, organisme chargé de vérifier juste le béton et non pas la qualité du projet, ne peut, à lui seul, assurer tout le travail dans un pays devenu un chantier à ciel ouvert», fait-il remarquer.

«Je reste sceptique sur nos capacités a réaliser un million de logements.»



A la question de savoir si notre pays dispose aujourd’hui des moyens lui permettant de réaliser

1 million de logement, M. Boudaoud dira : «Est-ce que le ministère de l’Habitat a recensé le nombre d’entreprises du secteur du bâtiment qui peuvent satisfaire les besoins en matière de

construction ? A-t-on suffisamment d’entreprises ? Sont-elles capables de respecter les contrats ? A-t-on un fichier de ces entreprises ? Autant de questions qui méritent des réponses avant de s’engager dans ce projet». Il estime «qu’il faut aussi créer des conditions pour la construction des logements sans retard dans leurs réalisations et avoir un objectif tous les 5 ans, sans oublier la formation de la main-d’œuvre pour soutenir le secteur de la construction qui est un important gisement d’emplois».

M. Boudaoud appelle aussi à ce que «chaque commune puisse recenser son patrimoine et le classer (neuf, vétuste, précaire, non achevé…), surtout le foncier pour construire là où sont les besoins, éviter la transformation des bureaux en logement et vice-versa, et construire du neuf sans oublier de réhabiliter le vieux bâti ». L’invité du Forum insiste, également, sur «la maitrise d’ouvrage qui doit s’entourer des compétences techniques, juridiques et commerciales. Le problème réside dans l’absence de coordination pour définir pour chaque commune, chaque entreprise et chaque spécialité, les besoins réguliers en main-d’œuvre qualifiée ». Pour ce qui est des entreprises de réalisation, il dira

«qu’il existe 34.000 entreprises de réalisation titulaires du registre de commerce, mais peu sont réellement efficaces sur le terrain». Pour conclure il plaidera pour que les maîtres d’ouvrage accordent plus d’importance et de rigueur dans l’élaboration des cahiers des charges et le choix judicieux et objectif des maîtres d’œuvres.

«On doit demander à l’entreprise d’avoir un personnel qualifié, une direction des travaux chapeautée par un architecte chevronnée, et une main-d’œuvre qualifiée».

M. Boudaoud estime en effet que «l’autre mal du secteur est le manque de main d’œuvre spécialisée. Aujourd’hui, on a 1. 368 centres de formation professionnelle, ce qui est énorme. Cependant, on n’a jamais vu le directeur d’une entreprise demander à celui d’un centre de formation de lui former dans telle ou telle branche. Or, si d’autres pays ont pu réussir, c’est plutôt grâce à la formation ».

Farida Larbi