CNMA : Un chiffre d’affaires de 15 milliards de dinars

La Caisse nationale de mutualité agricole a réalisé un chiffre d’affaires de près de 15 milliards DA en 2019. Dans une déclaration à l’APS, en marge de l’inauguration du siège de la Caisse régionale de mutualité agricole de Chlef suite à une opération de réhabilitation, le directeur général, M. Chérif Benhabiles, a fait part d’un chiffre d’affaires de «près de 15 milliards DA réalisé par la CRMA en 2019, avec une hausse sensible dans les contrats d’assurance et des adhérents à la Caisse comparativement aux années précédentes», a-t-il relevé. Ce chiffre d’affaires est «le résultat d’une multiplication par cinq du nombre des adhérents à la CNMA durant ces trois dernières années», a précisé le DG.

«Les contrats d’assurance dans le secteur agricole représentent un taux de 40% de ce chiffre d’affaires», a-t-il précisé, en outre.

Le responsable, qui s’est félicité du bilan de la CNMA, a particulièrement souligné ce qu’il a qualifié de «résultats satisfaisants» réalisés en matière d’assurance agricole, appelant à la poursuite du même rythme de travail, avec l’élargissement des prestations de la Caisse en direction des agriculteurs, en leur proposant de nouvelles formules et facilitations, susceptibles de contribuer au développement de l’activité agricole et de l’économie en général», a-t-il observé. «Nous œuvrons actuellement pour proposer de nouvelles formules d’assurance adaptées à la nature des activités et des régions, et à des prix étudiés», a-t-il fait savoir, à ce propos.

Le DG a également relevé que «la Caisse s’oriente à l’avenir vers des prestations d’assurance sociale et de retraite au profit des agriculteurs affiliés, outre la distribution, à leur profit, de microcrédits de mutualité agricole pour le soutien de l’investissement dans le secteur». Selon M. Benhabiles, «on ne peut pas développer l’économie ni l’agriculture sans les outils d’accompagnement représentés par l’assurance, particulièrement l’assurance des récoltes, l’assurance sociale, la retraite et le financement de microcrédits destinés au développement des activités agricoles», a-t-il estimé. S’agissant de la possibilité de création d’une banque attachée à la CNMA pour faciliter l’attribution de crédits aux agriculteurs, M. Benhabiles a souligné qu’un dossier sur le sujet a été introduit auprès du ministère de tutelle et est «actuellement en examen».

Au volet de l’indemnisation des agriculteurs, le DG de la CNMA a assuré que l’opération se fait désormais dans un «délai n’excédant pas les 10 jours après la survenue d’accidents ou de catastrophes naturelles», grâce, a-t-il dit, «à la numérisation et à la modernisation du secteur, et autres facilitations accordées en la matière». «Le montant global des indemnisations, durant l’année 2019, a été estimé à près de neuf milliards DA», a-t-il fait savoir.