Hécatombe sur les routes : Jusqu’à Quand ?

Nos automobilistes semblent échapper à toute notion de discipline et de civisme routiers. Se conformer à la réglementation en vigueur et le respect des autres usagers de la voie publique n’est pas pour demain. C’est même un coup d’épée dans l’eau, avec toutes ces séries de victimes, enregistrées quotidiennement et qui donnent aujourd’hui, des sueurs froides au dos.

Les accidents de la circulation menacent de plus en plus les Algériens qui ne meurent plus désormais de vieillesse ou encore de maladies chroniques et graves, mais plutôt de l’absence de la culture de prévention routière, de négligence tout court.

Les statistiques dépassent tout entendement. Comparée à d’autres pays, nos conducteurs demeurent parmi les plus mauvais élèves du code de la route. Ils sont ingérables sur cette question qui revient souvent lorsqu’on évoque l’hécatombe routière qui prend l’allure, la plupart du temps d’une fatalité. Tous les jours que Dieu fait, nous assistons à des drames sur nos routes, sans que cela n’affecte les comportements de ces fous de la vitesse, de l’improvisation et des atteintes gravissimes et inacceptables aux lois portant sur la circulation routière.

Là où le bât blesse, ce sont ceux qui se disent ou se font appelés «professionnels» les plus disposés à commettre ce genre fautes impardonnables. Il n’y a qu’à voir les sinistres commis par les transporteurs de voyageurs, de marchandises également et plus précisément de poids lourds ainsi que les motos pour comprendre l’importance de réconcilier ces automobilistes avec les règles de bonne conduite sur la chaussée. Carambolages, renversements de véhicules, chutes de bus dans la mer, les exemples ne manquent pas chez-nous, malheureusement et renseignent sur l’intérêt de revoir le fonctionnement des auto-écoles, notamment dans leur volet lié à la formation des futurs conducteurs.

Il y a quelques jours, pas moins de 12 personnes avaient trouvé la mort dans une collision entre deux bus, à El Oued et suite à laquelle le président de la République avait instruit le Premier ministre pour programmer un conseil interministériel pour se pencher sur la problématique des accidents de la route devenue une menace certaine pour les conducteurs.

Aller vers des mesures draconiennes et surtout coercitives à l’endroit des contrevenants, reste le seul moyen pour freiner l’hécatombe routière. Il faut savoir que sur une période de onze mois de l’année 2019, les bilans établis par le Centre national de prévention et de sécurité routière, ont fait état de plus de 21.000 accidents à l’échelle nationale, dont plus 15%, causés par les motos et près de 8%, par des poids lourds.

Samia D.