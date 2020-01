L’association El-AMANE tire la sonnette d’alarme : Le facteur humain, première cause des accidents

Les accidents de la route continuent de faire des ravages sur nos routes. Ces dernières semaines les chiffres sont alarmants concernant les accidents en Algérie. Les causes sont multiples mais le facteur humain est en tête dans la majorité de ces accidents. Ainsi est dans le cadre des actions de sensibilisations menées par le mouvement associative, l’association El Amane pour la protection des consommateurs, propose des mesures franches, extrêmes et courageuses, qui peuvent contribuer à la réduction du niveau d’exposition au risque d’accident, dans le but de mettre fin à ce drame quotidien, qui ne cesse de prendre de l’ampleur dans notre société.

Parmi, ces mesures : celles «de rendre obligatoire le contrôle de l’aptitude physique et mentale pour les conducteurs des poids lourds et des transports en commun. Relever l’âge minimum pour l’obtention du permis de conduire des poids lourds et des transports en commun.

Revoir le fonctionnement des auto-écoles, et revoir les conditions et les contenus de formation et d’apprentissage des candidats à la conduite des véhicules roulants. Limiter les heures de travail et surveiller le cumul des heures de conduite pour les chauffeurs des poids lourds et des transports en commun. Faire appliquer l’obligation du chauffeur doubleur (remplaçant) pour les transports de voyageurs et de marchandises quand la distance est au-delà de six cent kilomètres» comme il nous a été précisé par le président de cette association, Hacene Menouar, en ajoutant toutefois que le principe est de faire prévaloir «la bonne conduite, sécurité pour tous» peut sauver des vies. C'est là, le principe de cette campagne. En effet, parmi les causes principales derrière les drames des bus des longs trajets, il y a la somnolence et la fatigue des chauffeurs qui souvent, cumulent seuls de longues heures au volant, notamment ceux roulant de nuit.

Dans cette optique, M. Hacene Menouar, nous indique, qu’il « faut multiplier ce genre de campagnes pour toucher toute la population sur ce phénomène qui nous prend des vies, des pertes pertes physiques (handicapés) et matériels… il faut dire que cette campagne de sensibilisation s'adresse aussi bien aux chauffeurs qu'aux propriétaires des bus. C’est ainsi, que l’association propose également, de faire pratiquer l’alcotest (test du taux de consommation de l’alcool et de stupéfiants), lors des points de contrôle, à chaque fois que cela est jugé nécessaire.

L’introduction d’un cours régulier et obligatoires «sur l’utilisation de la route» à tous les niveaux de la scolarisation. D’autre part, vu le mauvais état des routes qui à une grande part dans ces accidents, L’association El Amane propose de corriger et de revoir la conception de certaines routes, à savoir, le dimensionnement, les courbures, les pentes, le revêtement, les protections… Il est aussi nécessaire de procéder, à l’installation de mouchards électroniques sur les poids lourds et les transports en commun dans le but de donner une lecture réelle et juste sur le comportement du chauffeur sur le tronçon donné.

Ces informations seront transmises à un lecteur dédié à cet effet lors de chaque contrôle de sécurité. M. Menouar, nous précise, qu’il est aussi important d’installer les radars sur les tronçons dangereux de la route pour inciter les conducteurs à réduire la vitesse.

El Amane, propose aussi, d’afficher l’intérieur des véhicules de transport en commun, la signalétique d’identification du transporteur et des agents (chauffeur et receveurs), le renforcement du contrôle des limites de charge des véhicules lourds, la surcharge étant un facteur aggravant en cas d’accident, la normalisation de la signalisation verticale et horizontale et introduire les avertisseurs lumineux automatiques sur les points noirs, et enfin la nécessité d’investir dans les transports hors route, dont le train et l’avion, de façon à réduire le trafic routier qui diminuera systématiquement le nombre d’accidents.

Kafia Ait Allouache