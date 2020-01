La Gendarmerie mobilisée pour toutes les missions : Plus de 200 réseaux criminels démantelés dans la Capitale

La mobilisation des services de la Gendarmerie nationale (GN), durant l’année 2019, dans la capitale, pour le maintien de l’ordre et les investigations dans les grandes affaires de corruption, n’a pas empêché le durcissement de la lutte contre les réseaux du crime organisé. C’est ce qui ressort du bilan annuel des activités du groupement territorial de la GN d’Alger, présenté, hier, par le chef d’état-major du groupement, le lieutenant-colonel Abdelkader Boutara, en présence des officiers supérieurs de la GN.

Outre les grands dossiers de corruption traités par la Section de recherches du groupement territorial de la GN d’Alger, dans lesquels sont impliqués des ex- hauts responsables et des hommes d’affaires et la gestion du mouvement populaire (Hirak), des coups de filet ont été réalisés, notamment dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue et du vol de véhicules. La criminalité a été globalement maîtrisée. Pour preuve, une baisse de 3.47% a été enregistrée durant l’année 2019, a indiqué le lieutenant-colonel Abdelkader Boutara. Aucun incident majeur n’a été, par ailleurs, signalé. Le Commandement de la GN d’Alger a mobilisé toutes les unités opérationnelles, notamment 10 unités spéciales, les Sections de Sécurité et d’Intervention (SSI), pour assurer la protection des personnes et des biens, dans un contexte sécuritaire et politique particulier. Ainsi, dans le cadre de la prévention d’éventuels actes criminels et infiltrations terroristes dans la capitale, près de 400.000 personnes et 100.834 véhicules ont été identifiés, avec une hausse de près de 17% par rapport à l’année 2018. Résultats : plus de 340 personnes recherchées et 16 véhicules volés ont été identifiés. De même, l’exploitation du renseignement a permis l’arrestation d’une personne ayant importé frauduleusement du matériel sensible, à savoir de appareils de diffusion de type Avi West et Liveu, qui transmet des reportages vidéo en direct en 3G. Le mis en cause a été mis en détention provisoire.

Outre les grandes affaires traitées par la section de recherches, d’autres, notamment celles liées au détournement de foncier, à la surfacturation, au transfert illégal des fonds à l’étranger, ainsi qu’au blanchiment d’argent ont été traitées par les Brigades de recherches et d’investigations (BRI). Le chef d’état-major s’est abstenu d’aborder la question des affaires liées à la corruption. Néanmoins, selon des sources judiciaires, plusieurs enquêtes ont été achevées et transmises au parquet de Sidi M’hamed, alors que d’autres font toujours l’objet d’investigations. Le chef du bureau de la Sécurité publique, le lieutenant-colonel Hamza Fatimi, a indiqué que les enquêteurs de la BRI de Bir Mourad-Raïs ont traité une importante affaire liée au détournement de foncier et à l’escroquerie. En effet, un réseau criminel, composé de 13 personnes, dont 8 femmes, a été démantelé. Le nombre de victimes s’est élevé à 1.157 personnes. En outre, un autre réseau criminel a été neutralisé à Alger. Il était spécialisé dans le blanchiment d’argent, l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et le transfert illicite des fonds vers l’étranger. «Ce coup de filet a été réalisé suite à la perquisition d’un hangar et à la saisie de trois camions contenant des produits étrangers. Trois personnes impliquées ont été arrêtées», a précisé l’officier supérieur.



Couverture sécuritaire estimée à 156%

Le chef d’état-major a indiqué, dans son intervention, que le taux de la couverture sécuritaire de la capitale est estimé à 156%, suite à l’ouverture de nouvelles unités, notamment dans les nouvelles cités, à l’instar de Sidi Abdellah. «Les nouvelles cités seront couvertes par l’inauguration, durant l’année en cours, de nouvelles unités opérationnelles», a-t-il assuré, précisant, dans ce sens, que les unités de la GN ont assuré la sécurisation de 25 opérations de relogement qui se sont déroulées dans de bonnes conditions et sans incident. Dans son intervention, le chef du bureau de la police judiciaire (PJ), le lieutenant-colonel Torki Zouaoui, s’est félicité des résultats réalisés en matière de lutte contre le crime organisé. «Le crime organisé a enregistré une baisse de près de 13%, l’année dernière», a-t-il dit, précisant que 65 réseaux spécialisés dans le trafic de drogue et des comprimés psychotropes ont été démantelés en 2019, soit un record sur les 3 dernières années. Près de 25.000 comprimés psychotropes ont été ainsi saisis. En outre, 81 réseaux spécialisés dans le vol de véhicules ont été neutralisés, dont un réseau criminel à Sidi Abdellah à Alger, composé de 5 membres. Lors de ces affaires, 102 véhicules volés ont été récupérés. Les investigations ont permis l’arrestation du cerveau de la bande impliqué dans 21 affaires de vol au centre du pays.



Plus de 10 milliards de DA pour le Trésor public



Dans le volet de la sécurité routière, le bilan fait état d’une baisse sensible des accidents mortels matérialisée par un recul de près de 14%, avec 95 morts sur les routes de la capitale. Toutefois, le chef du bureau de la sécurité routière, le commandant Sofiane Benghrab, a mis en exergue le paiement des amendes forfaitaires. En outre, «les retraits de permis ont rapporté 10.939 milliards de DA au Trésor public». Interrogé par El Moudjahid sur le plan d’action de la GN d’Alger pour l’année 2020, le chef d’état-major, le lieutenant-colonel Boutara, a affirmé que «le dispositif sécuritaire mis en place est actualisé et adapté aux nouvelles donnes du terrain», soulignant que les priorités consistent en l’occupation du terrain pour une couverture sécuritaire optimale afin de renforcer le sentiment de quiétude chez le citoyen. La lutte contre la délinquance routière est également une priorité majeure. «La capitale représente 30% du parc national des véhicules. Un plan spécial est mis en œuvre pour l’année 2020 pour assurer la fluidité de la circulation et réduire les accidents sur nos routes», dit-il.

Dans cet ordre d’idées, le commandant Ali Aichaoui, chef de l’ESR de Zéralda, a indiqué que les escadrons de la sécurité routière de la GN ont été dotés d’un matériel de dernière génération. Il s’agit, entre autres, d’appareils de contrôle des pneus. «Ce matériel high tech est utilisé, lors du contrôle routier, comme mesure préventive et dans les investigations sur les accidents mortels, notamment ceux impliquant les poids lourd et les bus de transport», a-t-il indiqué. De même, les ESR sont équipés de radars de type Gatso de dernière génération, qui fonctionne dans toutes les conditions climatiques et toutes les positions. Ces radars, embarqués à bord des véhicules banalisés et qui sillonneront, de jour comme de nuit, les points noirs, sont dotés des dernières technologies, comme les caméras à haute définition, l’infrarouge et le GPS, a assuré l’officier.



Plus de 250 caméras de surveillance dans la capitale



Par ailleurs, les caméras de surveillance installées dans la capitale sont au nombre de 254. «Elles sont utilisées dans les accidents de la circulation, la sécurisation de la capitale, le renseignement et la lutte contre la criminalité», fait savoir le commandant Hassan Aggoune, chef de service de l’administration et des moyens généraux à la GN d’Alger.

Neila Benrahal