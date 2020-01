Vente-dédicace de Tassadit Yacine : Kabylie 1871, L’insurrection : Résistance et révolte d’une population

Tassadit yacine est directrice d’étude à l’école des Hautes Études en Sciences sociales (EHESS) et chercheuse au Laboratoire d'anthropologie sociale.

Elle anime la revue d'études berbères Awal, fondée en 1985 avec Mouloud Mammeri. Très impliquée dans ce domaine, elle a choisi de consacrer ses recherches sur l’histoire de la Kabylie et la culture berbère. Cette chercheuse émérite vient de présenter son dernier ouvrage, «Kabylie, 1871, l’insurrection», lors d’une vente-dédicace, organisée hier, à la librairie des beaux-arts (Didouche-Mourad, Alger).

Publié chez les éditions Koukous, ce livre de 255 pages se consacre à une partie «importante» et «phare» de l’histoire de la Kabylie et de l’Algérie d’une manière générale.

L’écrivaine revient sur la révolte des Mokrani, appelée localement en kabyle «Unfaq urrumi », la «guerre du Français», et en France, l'insurrection de la Grande Kabylie, survenue le 16 mars 1871. C’est la plus importante insurrection contre le pouvoir colonial français depuis le début de la conquête de l’Algérie en 1830, où des centaines de tribus se soulèvent, soit un tiers de la population de l’Algérie.

Elle est menée depuis la Kabylie par le cheikh el Mokrani ainsi que par cheikh Aheddad, chef des confréries des Rahmaniya. Cette anthropologue est née le 14 novembre 1949, à Boudjellil, dans la wilaya de Bgayet (Béjaïa). Elle a perdu à l’âge de 6 ans son père, tombé au champ d’honneur. Cette grande dame de Yemma Gouraya, est résistante quand il est question de faire connaître sa Kabylie. Elle est notamment l’auteur de plusieurs ouvrages, dont : «Poésie berbère et identité», «L’izli ou l’amour chanté en kabyle» (Éditions de la Maison des sciences de l’homme), «les voleurs de feu» (La Découverte), «le mariage entre le passé et le présent dans les sociétés d’Afrique du Nord-Sahara», «Plantée comme un garçon dans l'Algérie coloniale»…

Elle revient dans cet ouvrage sur le colloque qui rompt la perception habituelle de l’histoire, par les institutions officielles, de la résistance puis de la révolte d’une population à l’occupant français avec des moyens dérisoires. 1871, c’est une année de soulèvement populaire qui constitue l’amorce d’une prise de conscience collective; fondement du mouvement national. 1871 c’est aussi le symbole d’une Algérie plurielle incarné dans le combat d’El Mokrani, grand dignitaire de la Medjana de la noblesse d’épée, les djouads et de Cheikh Aheddad, chef d’une confrérie religieuse : la Rahmanya.

Ce moment, situé dans l’espace et dans le temps, a réuni symboliquement à Béjaïa (entre Seddouk et la Kalaâ) des chercheurs algériens et français pour revisiter des pages émouvantes de l’histoire algérienne, non sans lien avec la grande histoire universelle.

Parmi les participants à ce colloque, on citera : Mouloud Kourdache, Mahdi Lallaoui, Ali Mekki, Rachid Oulebsir, Ouanassa Siari Tengour, Fouad Soufi, Benjamin Stora et François Verges.

Il est à noter que le livre est disponible dans les libraires, à un prix de 800 DA.

Kafia Ait Allouache