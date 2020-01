Les peuples du ciel, roman d’Ahmed Gasmia : Un récit de science-fiction dans un style «visuel»

Au cours de la conférence tenue samedi dernier (25 janvier) au siège d’ «Interface médias», au 07, rue Henri-Dunant, le but de l’auteur était de présenter, à travers son quatrième et dernier roman, une dimension de la littérature souvent méconnue dans notre pays, à savoir la science fiction.

Beaucoup, en effet, parmi les esprits sérieux, cultivés —ou censés l’être— négligent à priori cette dimension littéraire ; ou quelquefois la méprisent par expérience malheureuse à partir de la lecture d’une production médiocre (elles ne le sont pas toutes) : autant mépriser en bloc toute la littérature, par référence à ces productions en question!

D’autres esprits, plus ouverts, apprécient plutôt des ouvrages de bonne «tenue» littéraire ressortissant soit au merveilleux scientifique, technologique et technique, soit à l’anticipation utopique ou moraliste, et ils s’imaginent connaitre ainsi la science-fiction. Mais, dans tous les cas, on réduit en valeur la part de l’imaginaire à celle… d’un excipient dans son médicament !

Or il est temps de s’apercevoir que la science-fiction de plein exercice fait passer au premier plan le plaisir et l’épanouissement de l’imaginaire, que des préjugés étroitement rationalistes et littéraires, quand ils ne sont pas d’ordre idéologique, réduisaient jusque-là à un rôle décoratif. Et c’est à cette entreprise fort louable de démystification que s’est justement attelé Ahmed Gasmia et ce, à travers un roman où il semble avoir réussi à réunir tous les ingrédients requis —ou presque— d’un ouvrage normé de science-fiction. Preuve en est, cette sorte de synthèse concomitante de tout ce qui, ici et là, a été pratiquement écrit jusque-là dans ce domaine, sans pour autant céder à la tentation d’algérianiser sans motif valable le contenu de son récit. Ce qui, à priori, semble avoir été le cas d’Ahmed Gasmia dans l’écriture de son roman



Un récit où… tout semble… se prêter à un découpage technique



En cela, l’auteur, qui «revendique» un style d’écriture plutôt visuel, présente le mérite d’avoir, pour ainsi dire, transcendé le contexte identificatoire strictement local, pour ne pas dire national, afin de ne s’en tenir globalement qu’à des dimensions beaucoup plus vastes, en l’occurrence appréhendables à l’échelle planétaire ; mais tout en y transposant, par nécessité, et de façon plutôt subtile, d’abord dans un premier temps, les convulsons d’ordre idéologique et géopolitique qui traversent actuellement notre pays en tant que «terre où l’on retrouve tous les âges de la Terre» (Feu M. S. Mentouri, ancien ministre du tourisme). Et là, toute la possible «éligibilité» à l’universalité du roman se trouve précisément dans la transposition, en une deuxième phase, effectuée également par l’auteur dans une sorte d’«exoplanète» en ce qu’elle présente les mêmes caractéristiques biologiques que la notre.

Toute la prouesse allégorique effectuée par l’auteur du roman «les peuples du ciel» est précisément là, dans un récit où, pour tout dire, tout semble à première vue se prêter à un découpage technique, un peu comme des prémices de scénario pour une production audiovisuelle, pourquoi pas. Mais selon l’éditeur du roman, qui était présent au cours de la conférence tenue par l’auteur, une telle option exigerait d’importants moyens financiers et matériels dont presque personne ne dispose actuellement, à part l’Etat. Reste alors une interrogation taraudante : l’Etat algérien accepterait-il de prendre éventuellement en charge le financement d’une adaptation cinématographique du roman «Les Peuples du ciel» d’Ahmed Gasmia ?

Kamel Bouslama



«Les peuples du ciel», roman d’Ahmed Gasmia, Editions Frantz- Fanon, Alger, novembre 2019, 248 pages.

---------------------------

Le résumé du roman

Au xxive siècle, sur une planète gérée par l’OFT, une entreprise terrienne, des expériences illégales menées sur des enfants provoquent une anomalie génétique qui accélère le vieillissement. Ces enfants, qui atteignent l’âge adulte en seulement quelques mois, donnent naissance à deux communautés rivales.

Vivant dans l’isolement le plus total, ces communautés inventent une langue et des croyances et se font la guerre au nom de leurs religions. Les habitants de la planète, qui ont refait le parcours de l’humanité depuis l’âge de pierre jusqu’au Moyen-âge, sont discrètement suivis par des scientifiques de différentes nationalités depuis une station spatiale en orbite. Le professeur Ali Daymal, un anthropologue de renom engagé par l’OFT, est loin d’imaginer ce qui l’attend sur cette planète.

Bio express :



Ahmed Gasmia est journaliste de profession.

Il vit et travaille à Alger. Auteur de romans d’aventures dont «Complot à Alger» (Casbah Editions, 2007) et «Promesse de bandit» (2018), il est aussi passionné de cinéma d’action. Une passion qui transparait clairement dans ses textes à travers un style d’écriture plutôt visuel.