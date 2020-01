Autrement dit : Une résolution, et après ?

Au lendemain de la Conférence de Berlin sur la Libye, de nombreux observateurs n’avaient pas manqué de faire preuve d’un certain scepticisme quant à la capacité des participants à mettre en œuvre les résolutions adoptées lors de cette réunion. Il n’aura pas fallu attendre beaucoup pour constater que le temps leur a donné raison. Une semaine juste, après ce sommet, qui a pourtant souligné l’urgence de mettre un terme à toutes les interférences étrangères dans cette crise et le respect de l’embargo sur les armes, la mission de l’ONU en Libye s’est plainte de «violations flagrantes et persistantes de l’embargo sur les armes». Ce qui signifie qu’en dépit de leurs engagements pris à Berlin certaines parties prenantes étrangères de ce conflit ont poursuivi leur livraison d’armes au profit des deux belligérants. Difficile dans ce cas de croire à la sincérité de leur volonté de vouloir mettre un terme au conflit libyen. Et fait, il est même permis de croire que ces acteurs, dont certains sont membres du Conseil de sécurité, n’ont jamais eu une réelle volonté de voir la crise libyenne se régler pacifiquement. En continuant à livrer des armes aux deux parties, ils savent pertinemment qu’ils alimentent le conflit et encouragent les belligérants à en découdre militairement, éloignant ainsi toute perspective d’un règlement politique de la crise. Mais faut-il s’étonner pour autant ? En fait, il aurait été naïf de croire, au vu des divisions que le Conseil de sécurité n’a eu de cesse de faire montre ces derniers mois, qu’il aurait été dans la capacité d’aller à l’encontre des desseins de certains de ses membres alors que leur soutien politique et militaire pour l’un ou l’autre camp dans ce conflit est connu de tous. Demain un projet de résolution réclamant «un cessez-le-feu permanent» en Libye et demandant au secrétaire général des propositions pour sa surveillance incluant «la possibilité de contributions d'organisations régionales» sera discuté au niveau du Conseil de sécurité. Mais pour quel(s) résultat(s) ? Car même si cette résolution sera adoptée, aucune garantie quant à son application ne peut être fournie. Pour s’en convaincre, il faut juste rappeler, qu’une résolution sur l’embargo des armes est censée être en vigueur depuis 2011. Cela n’a pas empêché la poursuite des livraisons d’armes. Reste aussi à se demander qu’elle est la forme que l’ONU compte donner à la contribution des organisations régionales dans la surveillance de l’hypothétique cessez-le-feu, alors que l’Union africaine réclame, au vu de l’impuissance avérée du Conseil de sécurité, à ce qu’on lui donne la possibilité de jouer un plus grand rôle dans la recherche d’une solution politique durable au conflit que traverse la Libye depuis 2011 ?

Nadia K.