Climat sécuritaire dans le Sahel : Entre Massacre d’innocents et tergiversations des occidentaux

Un nouveau massacre a été perpétré samedi dernier au Burkina dans un marché du village de Silgadji (nord) où des hommes ont été "exécutés" après avoir été séparés des femmes, ont indiqué hier des sources locales, dans une région régulièrement ciblée par des attaques terroristes. Le bilan de cette attaque est impossible à établir dans l'immédiat mais plusieurs témoignages évoquent "près de cinquante morts". Une source sécuritaire a évoqué de son côté une "attaque terroriste" qui a fait "10 à 30 morts" soulignant que le bilan des victimes "est difficile à établir car ce sont des chiffres avancés par des personnes ayant fui la localité". "Selon les habitants (de Silgadji) qui sont arrivés (dimanche), les attaques ont eu lieu depuis le samedi. Les terroristes ont encerclé les populations au marché du village, avant de les séparer en deux groupes. Les hommes ont été exécutés et les femmes sommées de quitter le village", selon des rescapés. Ce massacre intervient moins d'une semaine après l'attaque des villages de Nagraogo et Alamo un peu plus au sud dans la province de Sanmatenga. Les assaillants avaient tiré dans le marché tuant 36 personnes, tous des civils. Selon l'ONU, les attaques terroristes au Mali, au Niger et au Burkina ont fait 4.000 morts en 2019. Ces attaques ont provoqué une crise humanitaire sans précédent avec des centaines de milliers de déplacés et réfugiés qui fuient les violences. "C'est la crise humanitaire qui grossit la plus vite au monde. En févier 2019, il y avait 60.000 déplacés au Burkina. Il doit y en avoir plus de 600.000 aujourd'hui. Selon Jan Egeland, secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) le nombre de déplacés devrait atteindre 900.000 personnes d'ici avril de cette année, alors que les violences continuent de contraindre des familles à quitter leur foyer", a estimé cet ancien secrétaire général adjoint des Nations unies chargé des affaires humanitaires.



Washington appelé à maintenir son soutien au Sahel



Alors que les groupes terroristes perpétuent des assassinats à grande échelle, la France a appelé lundi les Etats-Unis à maintenir leur soutien militaire aux efforts antiterroristes de Paris dans le Sahel, sans toutefois recevoir de garanties de la part de Washington."Le soutien américain à nos opérations est d'une importance cruciale et sa réduction limiterait gravement l'efficacité de nos opérations contre les terroristes", a déclaré la ministre française des Armées, Florence Parly, à l'issue d'une rencontre au Pentagone avec le ministre américain de la Défense, Mark Esper.

"Aucune décision n'a encore été prise", a souligné M. Esper au cours d'une conférence de presse commune avec Mme Parly, qui s'était déplacée à Washington pour tenter de convaincre le Pentagone de ne pas retirer ses moyens militaires au Sahel, précieux soutien des troupes françaises aujourd'hui sous pression pour obtenir des résultats dans la lutte antiterroriste. Pour Paris, il s'agissait-là de "partager le fardeau", un argument fréquemment employé par le président Donald Trump pour exiger une participation financière accrue des alliés aux budgets de défense commune.

Le chef du Pentagone a évité soigneusement tout engagement envers Paris, notant que les discussions se poursuivraient tout en appelant d'autres pays européens à apporter leur soutien à la France au Sahel. En attendant les pays du Sahel n’en finissent pas de compter leurs morts.

M. T. et Agences