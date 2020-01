Donald Trump dévoile son «plan de paix» pour le Moyen-Orient : Les palestiniens préparent la riposte

Au moment où Donald Trump dévoilait hier son plan de paix pour le Moyen-Orient, salué comme «historique» par Israël, celui-ci n'a que peu de chances d'aboutir tant il est rejeté avec force par les Palestiniens. Le mouvement Hamas a confirmé sa participation à une rencontre «d'urgence» avec le président Mahmoud Abbas et d’autres hauts responsables de l’Autorité palestinienne, pour la mise en place d’une stratégie commune afin de contrer ce plan imposé par la Maison-Blanche.

À Ramallah, le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas devait diriger en soirée une réunion des factions palestiniennes qui ont déjà rejeté le plan américain jugé "historique" par MM. Netanyahu et Gantz. "Nous avons invité le Hamas à la rencontre d'urgence de la direction palestinienne et ils seront présents", a déclaré hier un haut responsable palestinien, Azzam al-Ahmed. Un cadre du Hamas, Nasser al-Din al-Shaar, a confirmé la présence du mouvement à cette réunion. Les Palestiniens ont appelé lundi dernier la communauté internationale à boycotter le projet américain, dont Mahmoud Abbas a refusé de discuter avec Donald Trump, jugé trop favorable à Israël.

"Il n'y aura pas de discussion avec les Américains tant qu'ils ne reconnaîtront pas la solution à deux Etats", soit un Etat palestinien viable aux côtés d'Israël, a indiqué l'un de ces responsables. Les Palestiniens doivent aussi tenir des discussions avec des responsables des Etats arabes afin de formaliser les réactions de chacun au projet américain, dévoilé hier par le 45e président américain.

Des manifestations d'opposition au plan se sont déroulées hier dans la bande de Ghaza, ainsi qu'à Naplouse et Ramallah, en Cisjordanie occupée. Conséquence de la partialité américaine, le président Mahmoud Abbas a annoncé lundi rejeter tout rôle américain dans le processus de paix. M. Abbas a affirmé au ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, lors d'une conversation téléphonique que l'administration américaine "est totalement partiale envers Israël", a rapporté l'agence de presse officielle palestinienne WAFA. Selon la même source, M. Abbas a indiqué à M. Raab que les Palestiniens s'en tiennent pour leur part à la solution à deux Etats basée sur les frontières de 1967. "Sans cela, nous n'accepterons jamais aucun plan ni accord de quiconque dans le monde", a dit M. Abbas. Dans le même temps, le porte-parole du président palestinien, Nabil Abu Roudeinah, a appelé les ambassadeurs arabes et islamiques, qui ont été invités à assister à la cérémonie de déclaration du plan de paix américain à Washington, à le boycotter.

"Cet accord américain est considéré comme une conspiration visant à éliminer les droits du peuple palestinien et à contrecarrer la création d'un Etat palestinien avec Al Qods-Est comme capitale", a soutenu M. Abu Roudeinah. Si la participation de Hamas peut être assimilée à un début de rapprochement entre les deux frères ennemis la question qui demeure en suspend concerne la réactivation du rôle de l’OLP face à ce danger et la mise en sourdine des querelles intestines qui entravent depuis des lustres la cohésion palestinienne.

M. T.

------------------------

Les grandes lignes du «plan de paix»

Le président américain Donald Trump a dévoilé mardi son plan de paix pour le Proche-Orient fondé sur une solution à «deux Etats» dans lequel il accorde à Israël nombre de concessions.

«Ma vision présente (...) une solution réaliste à deux Etats», a lancé M. Trump en donnant des garanties inédites à son «ami» Benjamin Netanyahu. Celui-ci a salué «une journée historique».

Le futur Etat palestinien ne verrait le jour que sous plusieurs «conditions», dont «le rejet clair du terrorisme», a immédiatement souligné le milliardaire républicain. Les Palestiniens devront, en outre, reconnaître Israël comme «Etat juif». El Qods sera «la capitale indivisible d'Israël», a-t-il, par ailleurs, assuré. La carte des Etats israélien et palestinien du plan de paix de Donald Trump, prévoit un tunnel reliant la Cisjordanie à la Bande de Gaza et une souveraineté d'Israël sur la vallée du Jourdain. «Tous les musulmans aux intentions pacifiques seront bienvenus pour visiter et prier à la mosquée Al-Aqsa», troisième lieu saint de l'islam, précise la légende de la carte, qu'a tweetée M. Trump. Une quinzaine de colonies israéliennes figurent par ailleurs en Cisjordanie.

Le Premier ministre israélien a de son côté souligné que le plan de la Maison Blanche octroierait à Israël la souveraineté sur la vallée du Jourdain, vaste zone stratégique de la Cisjordanie occupée où l'armée israélienne vient de renforcer sa présence.

M. Trump leur a annoncé avoir envoyé une lettre au président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas l'exhortant à saisir «une chance historique», et peut-être «la dernière», d’obtenir un Etat indépendant.