Dans la lucarne : Ils ont tout fait mais…

Le football africain au niveau des clubs a connu une certaine métamorphose au niveau des clubs. C’est vrai qu’il y a quelque temps, les clubs égyptiens, mais aussi nigérians, camerounais, sud-africains pour ne citer que ceux-là, faisaient la pluie et le beau temps. C’était accepté un peu par tout dans le continent. Ces derniers temps, il y a eu quelques apparitions de nos clubs avec notamment le sacre de l’ESS en 2018 contre le Vita Club, mais ce sont les clubs magrébins avec l’ES Tunis qui sont en train de dominer. Cette dernière, on ne le dira jamais assez, avait remporté haut la main les deux derniers sacres de la Ligue des champions. Là, il y a lieu d’avancer le fait que les tunisiens de « Bab Esouika » ont profité du net recul du Tout Puissant Mazembe pour truster les titres dans cette compétition. C’est tout à leur honneur. Pourtant, ils sont en train d’asseoir leur domination suite à un apport de qualité de joueurs algériens. Ils sont sept à faire le bonheur de l’ESTunis. Il y a lieu aussi de noter la montée en puissance des clubs marocains avec le WAC, le Radja. Ces derniers sont en train de rivaliser avec les meilleurs. Et le nul imposé par le Radja (2-2) devant l’ESTunis dans son antre prouve ce que l’on avance. De plus, ces deux clubs ont écarté de leur chemin respectivement l’USMAlger et la JSK. Pourtant, les deux clubs algériens auxquels on peut ajouter le PAC (coupe de la CAF) ont fait seulement illusion. Ils sont encore loin du compte en raison d’une préparation qui ne semble pas au point sur le plan physique, même si la JSK avait fait illusion avant de s’effondrer devant le Vita Club (4-1). C’est-à-dire, ils n’ont pas été présents au moment où tout le monde les attendait. Ils ont montré une certaine fragilité liée à de l’inexpérience, comme n’a pas cessé de le « rabâcher » Billel Dziri, le coach de l’USMAlger. Et c’est à ce niveau qu’il faudra tout faire pour que le futur de nos clubs dans cette compétition soit certainement meilleur. Car le fait d’atteindre le stade de la phase des poules est en soi une très bonne chose. C’est à dire qu’il faudra, désormais, se préparer et aller de l’avant afin de se rectifier en renforçant comme il se doit la plupart des compartiments de jeu. Car une Ligue des champions n’est pas une simple formalité. Il n’y a que le travail et le sérieux qui peuvent être payants.

Hamid Gharbi