Entretien, Lahcène Amar Nazef, ancien joueur : «Notre football doit retrouver ses vertus»

Que pensez-vous du niveau actuel de notre football ?

Franchement, le niveau est déplorable. Comme j’aime le beau jeu, je dis que la plupart de nos équipes, même celles qui sont considérées comme les meilleures, n’ont ni fond de jeu ni ne développent des tactiques appropriées. Rien d’intéressant qui puisse ravir les spectateurs.



Quelles en sont, d’après vous, les raisons ?

Le premier véritable souci est l’absence d’infrastructures et de terrains dignes de ce nom. Ensuite, des points essentiels liés au développement de notre football, que sont la formation de base, la stabilité au niveau administratif et technique, font défaut. On change l’équipe dirigeante, mais aussi le staff technique et les joueurs comme on change de chemise.



Cela devient très inquiétant, n’est-ce pas ?

Malheureusement, c’est bien le cas. C’est pour cela qu’on ne voit pas grand-chose sur nos terrains de football, concernant la qualité de jeu et les aspects tactiques par rapport aux précédentes générations où malgré certaines insuffisances liées au manque d’infrastructures de haut niveau, on voyait du beau football, notamment chez les grosses cylindrées du championnat telles que la JSK, le MCA, l’USMA, le CRB, le MCO, l’ESS pour ne citer que celles-là. Il y avait aussi de talentueux joueurs qui faisaient le bonheur de leurs équipes et de leurs supporters.



Est-ce cette situation déplorable qui vous a éloigné du milieu du football ?

Oui, tout à fait ! Les conditions actuelles ne s’y prêtent pas. Je n’aime pas le bricolage et le travail fait dans l’improvisation et l’approximation. Je vous informe que je suis en possession d’un diplôme universitaire et détenteur du diplôme CAFA. J’ai fait toutes les formations nécessaires pour être entraîneur. Personnellement, je veux m’inscrire dans un vrai projet ambitieux d’un club dont les dirigeants ont le souci de mettre en place des structures dignes du professionnalisme véritable. Ma préoccupation première en tant qu’entraîneur lorsque je serais sur le terrain, c’est de mettre en place un jeu productif et plaisant, qui ramène des résultats et des titres dignes de ce nom, sans magouilles ni coulisses. Je suis un adepte du beau jeu. Je dirai que notre football doit retrouver ses valeurs et ses vertus.



Êtes-vous confiant que les choses évolueront à l’avenir ?

On l’espère bien évidemment. J’ai espoir qu’à l’avenir, on verra de vrais clubs pro chez nous et qu’on nous fera confiance. On dispose de l’expérience des terrains en tant que joueurs et on a eu la formation nécessaire d’entraîneur. Cela serait bien qu’on en fasse profiter nos jeunes footballeurs. Voyez ce que Belmadi est en train de réussir avec l’EN ! Pourquoi ne pas faire autant au niveau de nos clubs ?! Personnellement, je ne veux pas de copinage, mais qu’on fasse appel à moi si l’on fait confiance à mes compétences. Lorsque j’en aurai l’occasion, je prouverai qu’on ne s’est pas trompé sur moi.

Un mot sur la situation du MCA, de la JSK et de l’USMA dont tu as porté les couleurs ?

Franchement, j’ai mal au cœur lorsque je vois ce qui se passe dans ces trois grands clubs. Ils étaient des modèles en termes de professionnalisme, sérieux, discipline et qualités de leur football. Des modèles sur les plans administratif et sportif. Ils étaient à la page, des clubs qui jouent pour glaner des titres. Des clubs qui dégageaient une identité, actuellement perdue, dans le jeu. Des valeurs humaines caractérisaient l’entourage de ces clubs au sein desquels ont a connu des hommes. Là, je voudrai dire un mot…



Oui, allez-y…

Je tiens à rendre hommage, par exemple, à certains hommes qui m’ont marqué. Je commencerai par Djouad, Allah yarahmou, qui était un grand dirigeant du Mouloudia. Il mettait tous les moyens nécessaires pour que l’équipe, le staff et les joueurs ne manquent de rien, avec une organisation au top. C’était un grand homme et un grand sportif au service du sport et des sportifs. Hannachi était aussi un grand président capable de mourir pour servir la JSK. Il faisait tout pour que l’équipe soit au top. Sous sa conduite, la JSK a gagné beaucoup de titres. Je tiens par la même à saluer Mahieddine Khalef, un grand monsieur et un grand entraîneur, qu’on ne doit pas oublier, car c’est le coach le plus titré d’Algérie et celui qui a fait dans la longévité à la JSK, avec une stabilité qui a permis au club de marquer l’histoire du football algérien et de gagner de nombreux titres. C’est un technicien de haut niveau que j’ai eu l’honneur de côtoyer de près à la JSK, lors de la finale de la coupe de la CAF face à Al-Ismaily. Pour moi, c’est une icône du football algérien. Je n’oublierai pas aussi Bencheikh et Zenir qui m’ont beaucoup aidé dans ma carrière et aussi Mustapha Amenouche, un homme de valeurs qui était mon entraîneur à l’USMA en cadets.

Mohamed-Amine Azzouz