JSK : Le Tunisien Yamen Zelfani nouvel entraîneur

La JS Kabylie a désigné un successeur à Hubert Velud, démis de ses fonctions récemment.

Le club kabyle a finalisé avec le Tunisien Yamen Zelfani. Plutôt inattendu !

Attendue, initialement, après match JS Kabylie-ES Tunis, l’annonce de la nomination du nouvel entraîneur des Canariss’est faite finalement ce lundi. En pleine crise de résultats et en proie à des frictions avec les supporters, le président Cherif Mellal a cherché, sans doute, derrière cette nomination prématurée à ramener un semblant de stabilité dans l’équipe.

En effet, la JSK a annoncé, lundi, la nomination du Tunisien Yamen Zelfani à la tête de la barre technique des Canaris, en lieu et place d’Hubert Velud qui attend toujours la résiliation de son contrat.

L’ancien coach d’Al Marreikh (Soudan) s’est engagé pour 3 saisons. Le Tunisien hérite d’une situation un peu tendue,p articulièrement après la série de mauvais résultats, mais loin d’être catastrophique pour autant.

Maintenant que la JSK a consommé ses chances de qualification aux 1/8es de finales de la ligue des champions d’Afrique, Zelfani pourra se consacrer pleinement sur le championnat. Ayant terminé la phase aller sur le podium, les Canaris ont toutes les raisons de croire en leurs chances d’être sacrés. C’est sans doute sur cet objectif que le nouvel entraîneur axera son travail. Zelfani devra, en principe, travailler avec le staff déjà en place. Du moins dans un premier temps,. Il aura la lourde tâche de mettre fin à la série de mauvais résultats et calmer la gronde des supporters.

Amar B.