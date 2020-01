M.Tebboune : Soutien de la démarche de l'ANP dans le développement du pays

A son arrivée, le Président Tebboune, a été accueilli par le Général-Major Saïd Chanegriha, chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim.

Au terme de l'exécution de l'hymne national, les honneurs militaires ont été rendus au Président de la République qui a salué ensuite les Commandants des Forces, chefs de départements de l'Armée nationale populaire (ANP) et le Commandant de la première région militaire, le Général-Major Ali Sidane.

Le Président de la République a, par la suite, présidé une réunion de travail, à l'entame de laquelle, le Général-Major Saïd Chanegriha a prononcé une allocution de bienvenue à l'adresse du Président Tebboune.

"Nous sommes pleinement déterminés à appuyer et soutenir vos nobles démarches visant à développer le pays dans divers domaines et sur tous les plans, en concrétisation des ambitions et aspirations légitimes de notre peuple vaillant", a-t-il déclaré.Le Président de la République a suivi, ensuite, deux exposés présentés respectivement par le Secrétaire général du MDN, le Général-Major Abdemhamid Ghriss et le chef du département emploi-préparation, le Général-Major Mohamed Bachar. A cette occasion, le Président Tebboune a prononcé une allocution suivie par les cadres et les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) par visioconférence au niveau des Commandements des forces des six régions militaires, secteurs opérationnels et grandes unités.Au terme de sa visite, le Président de la République a signé le Registre d'or du MDN. (APS)