M. Djerad reçoit Cheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a reçu le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale des Émirats arabes unis, Cheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, indique un communiqué des services du Premier ministère, dans un communiqué. La rencontre a permis au Premier ministre et à son hôte de «procéder à une évaluation de la coopération bilatérale dans les différents domaines d’activité et d’examiner les perspectives de son renforcement, notamment en matière de partenariat et d’investissement», précise le communiqué.

L’audience, qui s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, et du Secrétaire d’État, chargé de la Communauté nationale et des Compétences à l’étranger, Rachid Bladehane, a été l’occasion d’un «échange de vues sur les questions internationales et régionales d’intérêt commun, notamment la crise libyenne, au vu des derniers développements intervenus», a-t-on ajouté.