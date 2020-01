Entretiens entre les chefs de la diplomatie : Les relations bilatérales et la Libye au menu

Le renforcement des relations bilatérales et la Libye ont été hier au cœur des entretiens entre le ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum, et son homologue émirati, Cheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, en visite de travail dans notre pays.

Dans une déclaration à la presse, les deux ministres ont indiqué avoir évoqué, lors de leurs échanges, la coopération bilatérale dans toutes ses dimensions et examiné les perspectives de son renforcement. Les dossiers du partenariat et des investissements ont été particulièrement évoqués.

Les secteurs susceptibles d’offrir les opportunités recherchées en vue de procéder à ce renforcement souhaité ont été identifiés.

M . Boukadoum citera, entre autres, ceux de l’énergie, de l’environnement, des énergies renouvelables et de la mécanique.

Le chef de la diplomatie algérienne dira également avoir échangé avoir le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale des Émirats arabes unis (EAU) sur les questions régionales, notamment d’intérêt commun. En tête de ces questions, figure le dossier libyen.

L’Algérie, qui consent, avec d’autres parties prenantes internationales, des efforts afin de trouver un règlement politique mettant un terme à la crise que traverse ce pays, n’aura pas manqué d’exposer une nouvelle fois sa position sur cette question.

«Nous avons évoqué l’actualité dans notre région et dans le Golfe, et nous avons convenu de poursuivre nos consultations», s’est contenté toutefois de déclarer M. Boukadoum. Aucun détail n’a été donné sur la teneur de ces échanges.



Le Président Tebboune invité à se rendre aux EAU



De son côté, Cheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan a déclaré avoir remis une invitation au Président Tebboune pour effectuer une visite dans les Émirats arabes unis, tout en souhaitant qu’elle puisse avoir lieu prochainement. Le chef de la diplomatie émiratie dira espérer aussi que les relations entre les deux pays connaissent une nouvelle dynamique.

«C’est une Algérie nouvelle pour de nouvelles relations», a-t-il déclaré à la presse. De même, ajoutera-t-il, en s’adressant à son homologue algérien, «j’espère que nos relations personnelles permettront de développer encore plus ces relations». Il indiquera ainsi que lors de ces deux dernières semaines, les deux ministres se sont rencontrés à trois reprises. Parmi les secteurs qui sont, selon lui, susceptibles d’insuffler cette nouvelle dynamique, ceux de l’énergie et des énergies renouvelables figurent en bonne place. Cheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan rappellera que dans les années 1970, la compagnie nationale Sonatrach avait contribué au lancement de l’activité des hydrocarbures dans son pays. Il rappellera aussi que 30.000 Algériens résident aux Émirats arabes unis, souhaitant que ce nombre augmente à l’avenir. Le chef de la diplomatie émiratie dira aussi qu’il importe de renforcer «les relations politiques et de relever les défis qui se posent à nos peuples».

Nadia Kerraz